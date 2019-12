Huawei P40 : rendez-vous fin mars 2020 à Paris pour le lancement

Un haut responsable de Huawei nous a confié que le Huawei P40 sera annoncé à Paris à la fin du mois de mars 2020 avec les Huawei Mobile Services embarqués.

Le Huawei P40 sera lancé à la fin du mois de mars lors d’un événement à Paris. C’est ce que nous annoncé Richard Yu, patron de la branche grand public de la marque, lors d’une entrevue avec la presse française dans les locaux du groupe à Shenzhen en Chine. La date exacte de l’officialisation reste encore à déterminer.

Le responsable a ensuite promis que le Huawei P40 — et on imagine qu’il en ira de même pour le P40 Pro — profitera d’un design « jamais vu », d’une meilleure qualité photo, de meilleures performances et d’une meilleure autonomie. En bref, il s’agira d’une évolution assez logique des très bons Huawei P30 Pro et Huawei P30.

Plus intéressant : Richard Yu promet que le smartphone sera distribué via tous les canaux de distribution classiques, opérateurs et revendeurs compris. Il affirme également que le téléphone tournera sous Android 10 avec l’interface maison EMUI. Le système d’exploitation maison, HarmonyOS, ne devrait donc pas encore être utilisé pour ce modèle, du moins en Europe.

Huawei Mobile Services

Par ailleurs, notez que les Huawei Mobile Services devraient être prêts en même temps que le Huawei P40 de quoi. En théorie, si le constructeur réussit à séduire suffisamment de développeurs utilisant traditionnellement les API de Google, ce smartphone devrait pouvoir faire tourner un nombre considérable d’applications. Reste à savoir si la pratique correspondra à la théorie.

NB : notre journaliste Omar Belkaab est présent en Chine dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Huawei.