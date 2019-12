Huawei P40 et P40 Pro : voici un premier aperçu des smartphones

OnLeaks nous donne un premier aperçu des Huawei P40 et P40 Pro. On y voit un écran très particulier, avec les 4 bords incurvés.

Les Huawei P40 et Huawei P40 Pro devraient être dévoilés à Paris à la fin du mois de mars 2020. D’ici là, nous avons encore le temps d’en apprendre beaucoup sur ceux qui auront la lourde tâche de succéder à ceux qui comptent parmi les meilleurs smartphones de 2019, mais probablement sans les Google Play Services. En attendant, le célèbre Onleaks commence déjà à donner quelques indications.

En partenariat avec 91mobiles, le célèbre leaker révèle une partie du design des smartphones. Le côté un peu sombre des images laisse cependant une zone d’ombre sur certains éléments.

Les images révèlent un grand écran incurvé sur les 4 bords, avec un angle très généreux sur les côtés, et une petite courbure en haut et en bas. À n’en pas douter, si ce design est avéré, les Huawei P40 devraient afficher un joli screen-to-body ratio. On note malgré tout la présence du bouton ON/OFF, mais aussi des touches de volume, absentes du Huawei Mate 30 Pro. C’est d’ailleurs une bonne chose, puisque la fonction de réglage par double tapotement est loin de nous avoir convaincus. Remarquons également la présence d’un port USB-C, mais l’absence de port jack 3,5 mm — ce qui n’est plus vraiment une surprise en 2020.

Vers une uniformisation de l’appareil photo ?

Le point marquant est évidemment le module photo. On aperçoit ici un long rectangle proéminent dans le coin supérieur gauche de la coque arrière, capable de contenir de nombreux objectifs. Il faudrait s’attendre à une multitude de capteurs, comme cela semble être la mode pour 2020. Dans cette lignée, on peut par exemple citer les Samsung Galaxy S11, ou encore le Samsung Galaxy A71, récemment officialisé.

Selon les informations d’OnLeaks, le Huawei P40 serait équipé d’un écran de 6,1 ou 6,2 pouces de diagonale, contre 6,5 à 6,7 pouces pour le Huawei P40 Pro. La marque promet par ailleurs une qualité photo améliorée, de meilleures performances et une autonomie boostée. Mais pour le découvrir, il faudra encore patienter quelques mois.