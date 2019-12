Samsung Galaxy A71 officialisé : comme un air de Galaxy A51 Plus

Samsung a présenté ce mercredi au Vietnam sa nouvelle gamme Galaxy A. Le Galaxy A71, qui succède donc au Galaxy A70, intègre désormais un écran percé en façade ainsi qu'un module avec quatre appareils photo au dos.

Ce mercredi, après plusieurs semaines de rumeurs, Samsung a finalement présenté officiellement sa nouvelle gamme Galaxy A. L’occasion pour le constructeur coréen de dévoiler son Samsung Galaxy A51, mais également un modèle plus haut de gamme, le Samsung Galaxy A71.

Caractéristiques

Comme prévu, ce Samsung Galaxy A71 propose un design très similaire à celui de son petit frère avec un écran percé en façade, à l’instar du Galaxy Note 10, ainsi qu’un large module photo au dos. Concrètement, pour les caractéristiques, on retrouve sur la face avant un large écran Amoled de 6,7 pouces affichant une définition Full HD+ et intégrant un lecteur d’empreintes digitales. Pour les performances, le Galaxy A71 est propulsé par une puce 8 cœurs cadencée à 2,2 GHz –potentiellement le Snapdragon 730 — associée à 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par carte microSD. Concernant la batterie, on retrouve un accumulateur de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 25W.

Enfin, concernant la photo, le Samsung Galaxy A71 est équipé de quatre appareils au dos : un capteur principal de 64 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1,8, un appareil ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2), un capteur de profondeur de 5 mégapixels pour le mode portrait et un capteur de 5 mégapixels dédié au mode macro. En façade, c’est un appareil de 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,2 que l’on va retrouver pour la prise de photos en selfies.

L’ensemble de ces caractéristiques rapproche clairement le Galaxy A71 de son petit frère, le Galaxy A51. On notera seulement un écran plus grand et un capteur principal plus détaillé, de 64 mégapixels, contre seulement 48 pour le Galaxy A51.

Prix et disponibilité

Pour l’heure, le Samsung Galaxy A71 n’est lancé officiellement qu’au Vietnam. On ignore encore si le smartphone sera proposé en France et à quel prix. Nous avons contacté Samsung France et mettrons cet article à jour dès qu’on aura davantage d’informations.