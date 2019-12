Samsung Galaxy A51 officialisé : quatre capteurs photo et un écran percé

Le Samsung Galaxy A51 a été officialisé au Vietnam. Retrouvez ici toutes ses caractéristiques marquées surtout par le quadruple appreil photo à l'arrière et le tout petit trou dans l'écran.

On le savait, de nouveaux Galaxy A devaient être présentés aujourd’hui par Samsung. Et comme prévu, le géant sud-coréen a officialisé le Samsung Galaxy A51. La vidéo publiée il y a peu par la marque donne d’ailleurs le ton pour cette nouvelle génération.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Caractéristiques

Commençons par la fiche technique du produit décrite en détail par le site spécialisé SamMobile. Le Samsung Galaxy A51 profite d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un tout petit poinçon sur la partie supérieure, bien centré, permettant de loger le capteur photo frontal et de réduire les bordures.

Ce qu’on retient surtout, ce sont les quatre capteurs photo à l’arrière du Samsung Galaxy A51. On sent que la marque veut continuer sa stratégie assez agressive sur cette famille de produits qui lui permet de proposer certaines technologies à des prix plus abordables que ses modèles premium.

Le quadruple module photo s’intègre ainsi dans le coin supérieur gauche du dos du Galaxy A51, dans un format rectangulaire. Les capteurs sont disposés en L et s’accompagnent d’un flash LED. Voici leur configuration :

capteur principal de 48 mégapixels

ultra grand-angle de 12 mégapixels, 123 degrés

capteur avec objectif macro de 5 mégapixels

capteur de profondeur de 5 mégapixels

On notera ainsi que le Galaxy A51 est le premier smartphone de Samsung à s’équiper d’un objectif macro pour prendre en photo des objets très rapprochés. À l’avant, les selfies sont assurés par un capteur de 32 mégapixels.

Sous le capot, le Galaxy A51 ne change pas énormément de son très populaire prédécesseur, le Galaxy A50. On trouve ainsi un Exynos 9611 (qui succède au 9610) couplé à 4 ou 6 Go de RAM et à un espace de stockage de 64 ou 128 Go.

La batterie de 4000 mAh, quant à elle, se recharge avec un bloc fourni de 15W.

Prix et disponibilité

Pour l’instant, le Samsung Galaxy A51 n’est annoncé que pour le Vietnam. Il sortira dans le pays le 27 décembre prochain à un prix démarrant à 7,9 millions de dongs, soit l’équivalent de 311 euros HT.

Reste à savoir quand Samsung proposera son Galaxy A51 dans d’autres pays et pour quel tarif.