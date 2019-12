Le premier modèle des Samsung Galaxy A de l’année 2020 va être dévoilé le 12 décembre prochain. Tout porte à croire qu’il s’agit du Galaxy A51.

Voilà plusieurs semaines que l’on entend parler de la nouvelle génération de Samsung Galaxy A en préparation, après une année 2019 intense pour cette gamme de produits. Or, voilà que l’on a désormais une date de présentation pour le ou les premiers modèles des Galaxy A de 2020.

En effet, Samsung Vietnam a publié une vidéo pour donner rendez-vous le 12 décembre 2019 dans le cadre de la présentation d’au moins un Galaxy A 2020.

Sans doute le Galaxy A51

Reste à savoir quels seront les appareils officialisés. De récentes informations pointent vers une sortie imminente du Samsung Galaxy A51, tandis qu’il serait plus étonnant, mais pas impossible, de voir aussi le Galaxy A71 dont le design s’est montré avant l’heure. N’oublions pas non plus les Galaxy A11, A31 et A41, mais ces trois-là sont plutôt pressentis dans le courant de l’année 2020.

Notons que le modèle mis en avant dans la vidéo teaser se pare d’un poinçon centré en haut de l’écran pour intégrer le capteur photo frontal. Cela correspond à ce que nous savons jusque-là du design du Galaxy A51.

Il nous faut désormais patienter jusqu’au 12 décembre prochain pour avoir réponse à nos interrogations. Par ailleurs, il y a fort à parier que cet événement ne concerne que le marché vietnamien et que les produits qui y seront annoncés n’arriveront que plusieurs semaines plus tard en France et en Europe.