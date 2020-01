Le Samsung Galaxy A51 est disponible en précommande, où l’acheter et à quel prix ?

Un an après le renouveau de la gamme Galaxy A, la relève est déjà assurée en 2020 avec le Samsung Galaxy A51. Vous souhaitez obtenir ce nouveau smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Le nouveau Samsung Galaxy A51 a été annoncé en décembre 2019, puis présenté au CES au début de l’année 2020. Nous avons pu le prendre en main pendant le célèbre salon organisé à Las Vegas, et il faut dire que c’est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle. Faisons ensemble un petit tour des améliorations.

Tout d’abord, son design change grandement par rapport au Galaxy A50. Il s’inspire davantage du look du Note 10 en supprimant l’encoche, pour la remplacer pour une bulle discrète, centrée en haut de l’écran. Le menton est également moins prononcé qu’auparavant. L’écran, Super AMOLED Plus, s’étend par ailleurs jusqu’à 6,7 pouces (contre 6,5 pouces pour l’ancien modèle) et affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels.

Au dos, les surprises continuent avec un surface exploitant des reflets presque similaires à la gamme Galaxy S10, l’effet verre en moins. Il s’agit en effet d’une surface en plastique, mais les finitions restent exemplaires. De plus, on aperçoit désormais un module photo rectangulaire, laissant la place à quatre capteurs. Un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un de 5 mégapixels pour le mode portrait et un dernier de 5 mégapixels également, servant d’objectif macro pour capturer des clichés entre 3 à 5 cm d’un sujet. La polyvalence est donc au rendez-vous, mais nous attendrons le test complet pour affirmer si la qualité de l’image l’est également.

Sous sa coque, on retrouve un SoC Exynos 9611 épaulé par 4 Go de mémoire vive, une configuration plus ou moins similaire à un smartphone équipé d’un Snapdragon 712. Sur le papier, c’est la promesse d’une expérience utilisateur toujours fluide, avec la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. L’autonomie semble également être un bon point avec sa batterie de 4 000 mAh,

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy A51.

Où précommander et à quel prix ?

Le Samsung Galaxy A51 sera officiellement disponible à partir du 20 janvier prochain au tarif de 379 euros pour le modèle 128 Go. On le trouve d’ores et déjà en précommande chez certains revendeurs :

Les meilleurs prix

Pour dénicher d’autres offres pour le Samsung Galaxy A51, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous.