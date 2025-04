Google Pixel 9a : le nouveau smartphone abordable blindé d’IA est maintenant disponible

La course n’est plus sur le haut de gamme, mais sur le milieu de gamme « premium ». En ce sens, Google vient de dévoiler son nouveau Pixel 9a, qui risque fortement de faire de l’ombre au nouvel iPhone 16e d’Apple vu la fiche technique qu’il embarque, et pour un prix toujours aussi contenu.

Si les principaux constructeurs de smartphones mettent le paquet sur leurs références haut de gamme, à montrer comme une vitrine technologique, ce n’est évidemment pas les téléphones qui se vendent le plus. Ils l’ont compris, les gens veulent du milieu de gamme, un marché qui, d’ailleurs, se renforce de plus en plus avec de très bonnes références en ce moment. Apple s’est récemment positionné dessus avec son nouvel iPhone 16e, et aujourd’hui, c’est au tour de Google de revenir avec un nouveau membre pour sa gamme Pixel abordable.

Où acheter le Google Pixel 9a ?

Le Google Pixel 9a est disponible en quatre coloris : bleu iris, rose pivoine, noir volcanique et blanc porcelaine. Le prix démarre à 549 euros pour la version avec 128 Go de stockage.

Notez que si vous l’achetez sur le site officiel de la marque, vous aurez droit à 50 euros en crédit sur le Google Store.

Pixel 9a : un smartphone abordable pensé pour l’IA

Le Google Pixel 9a marque un profond changement de design. Un ressenti plus premium avec son cadre en aluminium, mais surtout un bloc photo qui ne ressort presque pas de son dos. Cela lui confère un look bien à lui, permettant de se différencier des autres Pixel 9. De plus, il ne résine pas sur la solidité avec une certification IP68 (contre la poussière et l’eau, dans une moindre mesure) et une vitre Gorilla Glass 3 pour protéger son écran.

La dalle est d’ailleurs passée de 6,1 pouces sur le Pixel 8a à 6,3 pouces sur le Pixel 9a, on gagne donc 0,2 pouce. Et, le taux de rafraîchissement est désormais adaptatif de 60 à 120 Hz, et pas bloqué dans l’un de ces deux nombres. On reste cependant sur une définition Full HD+, de 2 424 x 1 080 pixels, avec une compatibilité HDR.

Mais son véritable atout, c’est bien évidemment d’intégrer la même puce Tensor G4 de ses collègues premium, alors que le Pixel 8a avait eu droit à une version amoindrie du Tensor G3 des Pixel 8. Il propose alors la même puissance de calcul que les plus grands, amplement suffisante pour jouer à des jeux mobile gourmands (même s’il y a mieux), mais surtout essentielle pour toutes les fonctionnalités IA qu’il embarque.

Le Google Pixel 9a tourne dès la sortie de boîte sous Android 15 et embarque, de ce fait, toutes les fonctionnalités ajoutées ses derniers mois, notamment avec Gemini. Par exemple, vous pourrez directement demander au chatbot de reconnaître votre environnement, avec le partage de vidéo, ou encore d’analyser ce qu’il se passe sur votre écran. Tout n’est pas encore parfait, mais ces innovations permettant de simplifier votre quotidien sont parfois bluffantes, surtout pour la photo.

Le Google fait un peu moins bien que son prédécesseur en embarquant un capteur principal de 48 mégapixels, contre 64 mégapixels sur le Pixel 8a, mais le résultat est tout de même très bon. Il manque un peu de polyvalence en intégrant qu’un autre capteur de 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle. En effet, le zoom sera numérique, mais plutôt bien fait. La grande force sont évidemment les algorithmes et toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle, permettant, par exemple, de récréer une photo prise avec un prompt.

Concernant l’autonomie, elle promet d’être très bien gérée grâce à la batterie de 5 100 mAh du Pixel 9a. C’est tout de même 600 mAh de plus que sur le 8a. Le smartphone devrait donc aisément tenir toute une journée, même en abusant un peu des fonctionnalités IA ou des jeux. La charge, bien que via USB-C, reste lente, en tout cas en 2025, puisque de seulement 23 W.

