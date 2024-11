L’iPhone 16 Pro Max profite d’une belle offre chez Boulanger durant le Black Friday

Le dernier iPhone, cadeau phare des fêtes de fin d’année, fait l’objet d’une jolie offre chez Boulanger, à l’occasion du Black Friday dans sa version la plus premium. Le commerçant offre 150 euros de bonus sur la reprise d’un précédent modèle de la marque, ce qui fait passer l’iPhone 16 Pro Max à maximum 1 329 euros, au lieu de 1 479 euros.

Comme à son habitude, la déclinaison Pro Max du nouvel iPhone est toujours la plus grosse, la mieux équipée, mais aussi et surtout, la plus chère. Et s’il ne marque pas un tournant majeur comme son prédécesseur, l’iPhone 15 Pro Max et son port USB, l’iPhone 16 Pro Max n’en reste pas moins un smartphone d’exception. Il ne reste pas dénué de défauts qui, sur un appareil à près de 1 500 euros, se remarquent davantage. On recommande donc plus facilement l’iPhone 16 Pro Max quand il bénéficie d’une réduction intéressante, comme c’est le cas chez Boulanger à l’occasion du Black Friday.

Les trois points forts de l’iPhone 16 Pro Max

Écran agrandi sans toucher aux dimensions et finitions exemplaires

Équipé pour l’avenir avec la puissance de l’A18 Pro et le Wi-Fi 7

L’ultra grand-angle et autonomie améliorés

Au lieu de 1 479 euros, l’iPhone 16 Pro Max est aujourd’hui disponible en promotion à 1 329 euros chez Boulanger grâce à un bonus de rachat de 150 euros.

À noter que pour en profiter, vous devrez revendre un iPhone de génération minimum X auprès de Boulanger. La valeur de reprise de votre téléphone – évaluée selon plusieurs critères par les conseillers de l’enseigne – sera automatiquement remisée sur le prix d’achat de l’iPhone 16 Pro Max, à laquelle s’ajouteront les 150 euros de bonus de rachat.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 16 Pro Max. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone toujours plus premium

L’iPhone 16 Pro Max s’inscrit parfaitement dans l’ADN de la marque, avec un design épuré, aux finitions exemplaires et à l’ergonomie très bien pensée. Et bien que le modèle ne se mouille pas et reprenne effectivement les codes des précédents modèles, force est de constater que la magie opère toujours autant. Arborant un boîtier en titane robuste, mais léger, il conserve un équilibre parfait entre élégance et durabilité. Son écran Super Retina XDR Pro de 6,9 pouces légèrement plus large que sur le modèle précédent propose une résolution 4K exceptionnelle, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale encore plus élevée, offrant une expérience visuelle incomparable. On notera tout de même qu’au-delà de 0,2 pouce en plus, l’écran de l’iPhone 16 Pro Max reste fort similaire à celui de son prédécesseur.

Sous le capot, le processeur A18 Bionic gravé en 3 nm, soit le dernier modèle de puce haut de gamme pour smartphone d’Apple. Elle établit une nouvelle référence en matière de puissance et d’efficacité énergétique chez le constructeur qui dépasse même les besoins actuels. Tout est rapide et fluide, même les tâches les plus ardues comme le jeu 3D ou le montage vidéo. Avec une autonomie prolongée, une chauffe revue et corrigée et des options de stockage allant jusqu’à 2 To, l’iPhone 16 Pro Max répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Une partie photo exemplaire et une autonomie en hausse

Avec son dernier modèle ultra haut de gamme de smartphone, Apple se démarque comme à son habitude au niveau de la photo. Les résultats proposés sont toujours excellents et on note même une amélioration de l’ultra grand-angle qui gagne en polyvalence. Petit bémol tout de même pour son téléobjectif de 12 Mpx toujours étriqué qui tire vers le jaune. La firme de Cupertino continue d’abuser du HDR ce qui fait perdre en naturel aux clichés. Reste que l’iPhone 16 Pro Max fait de l’excellent travail, notamment en vidéo.

Enfin, côté autonomie, l’iPhone 16 Pro Max profite d’une petite amélioration par rapport à son prédécesseur. Sans révolutionner l’expérience, cela reste de bon ton quand on sait combien les smartphones d’Apple sont pointés du doigt pour leur autonomie en deçà de la concurrence, surtout qu’ils ne profitent pas de la charge ultra rapide. La bonne nouvelle – pour certains –, c’est que la charge USB-C, introduite avec l’iPhone 15, est toujours de la partie, même si aucun chargeur n’est fourni avec le téléphone – politique d’Apple depuis plusieurs années.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 16 Pro Max.

