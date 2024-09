iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max : quelle est la meilleure offre pour le lancement ?

Lundi 9 septembre 2024, Apple a présenté ses nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max au grand public. Il faut dire que les nouveautés sont assez maigres cette année, mais au moins les prix n’ont pas augmenté par rapport à la génération précédente. Les quatre nouveaux smartphones de la Pomme sont dès à présent disponibles et voici les différentes offres.

Pour sa keynote annuelle du mois de septembre, la firme de Cupertino a levé le voile sur de nombreux nouveaux produits. Il y a les AirPods 4 côté audio, qui ont la particularité de se décliner en deux modèles (l’une avec réduction de bruit, et l’autre sans). Pour la catégorie wearables, l’Apple Watch 10 a fait son entrée avec un design toujours plus fin et avec écran toujours plus bord à bord. Mais, les stars de l’événement, c’était bien évidemment les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Ces derniers apportent quelques nouveautés, mais rien de révolutionnaire non plus. Le point positif, si on peut dire, c’est que les prix des différents iPhone 16 n’ont pas changé par rapport aux iPhone 15 de 2023.

iPhone 16 et iPhone 16 Plus : de nouveaux boutons et une nouvelle puce

Les iPhone 16 et 16 Plus ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs, et c’est normal. C’est un design efficace et agréable en main, qui est aujourd’hui un peu plus modernisé. Dans les nouveautés, on retrouve tout d’abord le bouton action inauguré avec les iPhone 15 Pro, au détriment du petit switch qui permettait de passer en mode silencieux. Il offre tout simplement la possibilité de choisir un raccourci, que ce soit pour lancer Spotify, ou autre. L’autre bouton se nomme « Camera Control » et permet quant à lui de prendre des photos ou encore de modifier le niveau de zoom dans l’image en glissant simplement le doigt vers la droite ou la gauche.

D’ailleurs, il faut savoir que l’iPhone 16 est le plus compact des nouveaux iPhone avec son écran Oled de 6,1 pouces, malheureusement toujours bloqué à 60 Hz. La version Plus monte jusqu’à 6,7 pouces, mais ce n’est cependant pas le plus grand des iPhone 16. La palme revient à l’iPhone 16 Pro Max avec son écran de 6,9 pouces. Autrement, on retrouve le même capteur Face ID que sur l’iPhone 15, toujours avec la fonction Dynamic Island.

Les iPhone 16 et 16 Plus sont aussi plus puissants qu’auparavant grâce à la nouvelle puce A18, qui promet un CPU 30 % plus puissant et un GPU 40 % plus performant que la puce A16 de l’iPhone 15. Cette hausse de puissance est expliquée par Apple en raison de l’IA intégrée dans les téléphones, mais nous ne pourrons pas en profiter en Europe avant au moins 2025…

Côté photo, on retrouve pour les deux modèles un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, secondé par un téléobjectif x2. Et pour l’autonomie, Apple promet une plus grande batterie grâce à un meilleur design interne du smartphone.

iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : tout est plus « pro »

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ajoutent, eux aussi, le bouton « Camera Control » sur la tranche droite en bas, mais vous ne trouvez pas qu’ils sont beaucoup plus imposants qu’avant ? En effet, les diagonales d’écran passent à 6,3 pouces pour le 16 Pro et jusqu’à 6,9 pouces pour le 16 Pro Max. C’est tout simplement énorme. Cependant, il faut savoir qu’ils ne sont pas pour autant plus grands, les bordures ont tout simplement été fortement réduites. Et, contrairement aux iPhone 16 et 16 Plus, les modèles Pro apportent évidemment le mode ProMotion à 120 Hz pour une fluidité optimale.

Il y a même le mot « Pro » dans le nom de leur puce : l’Apple A18 Pro. Ça commence à faire beaucoup de « Pro »… Bref, ce nouveau SoC maison promet des performances jusqu’à 15 % supérieures à celles de l’A17 Pro, tout en consommant 20 % d’énergie en moins à performances égales. Il intègre d’ailleurs un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs, spécialement optimisé pour les tâches d’intelligence artificielle, que la France n’est pas près d’utiliser vu la situation actuelle avec l’Europe.

La partie photo s’améliore évidemment cette année, et il faut savoir que, cette fois-ci, les deux iPhone Pro sont logés à la même enseigne, avec les mêmes capteurs. On retrouve un principal de 48 mégapixel, nommé « Fusion Camera » pour améliorer la prise sur des sujets en mouvement, un ultra grand-angle de 48 mégapixels également et un zoom optique x5. La vidéo n’est pas en reste avec la possibilité de filmer en 4K à 120 images par seconde ou encore en ProRes 4K120 directement sur un volume de stockage externe.

