iPhone 16 : la bonne affaire n’est pas celle que vous croyez

Avec la présentation des iPhone 16, le catalogue des téléphones Apple a une nouvelle fois été modifié. Ces changements dégagent une vraie bonne affaire : l’iPhone 15 et sa déclinaison Pro.

iPhone 15 de dos // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est l’un des passages obligés suite aux conférences Apple. Le constructeur remanie son catalogue de smartphones pour laisser de la place aux modèles nouvellement présentés. L’entreprise en profite aussi pour baisser le prix des appareils déjà présents. Avec la disparition des iPhone 13, quel est l’iPhone qu’il faut choisir ?

iPhone 14 et iPhone SE 3 moins chers, mais il y a un hic

Parmi les iPhone désormais disponibles en neuf, le moins cher disponible reste l’iPhone SE 3 vendu à 529 euros sur le site officiel d’Apple dans sa version 64 Go. Bien entendu, il est possible de l’obtenir à moins de 500 euros en promotion sur des sites e-commerces.

Si vous souhaitez un smartphone de la série principale, alors ce sont les iPhone 14 et 14 Plus qui sont les moins chers disponibles avec une version 128 Go à partir de 749 euros. Ces derniers viennent prendre la place des iPhone 13 en tant qu’iPhone les moins chers disponibles. Cependant, il y a un hic. Tous les smartphones cités ci-dessus sont avec un port Lightning, désormais abandonné par Apple.

Une gamme d’iPhone 16 avec peu de changement et des pièges à éviter

L’une des principales nouveautés de la série 16 est la nouvelle puce A18 un saut de deux générations en comparaison à l’iPhone 15 et son A16 Bionic. L’arrivée du bouton « Camera Control » est aussi une belle innovation qui rappelle le bouton d’action que sur l’iPhone 15 Pro. Et avec des prix qui ne subissent aucune augmentation cette année, la gamme des iPhone 16 laisse de belles promesses en matière de baisse de prix. Toutefois, la série, tout comme la conférence, nous laissent sur notre faim sur bien des aspects.

Le bouton « Camera Control » sur l’iPhone 16 Pro // Source : Apple

Pour les iPhone 16 et 16 Plus, l’écran Oled reste bloqué à 60 Hz. De même les ports USB-C, grande nouveauté de l’année passée, restent à la norme 2024, et c’est trop lent ! Enfin les principales innovations de l’année étant logicielles chez Apple, nous public européen sommes privés de tout cela. En l’occurrence, pas d’Apple Intelligence sur le Vieux Continent. Ajoutez à cela des capacités de stockage obsolètes et des modèles comme l’iPhone 16 Pro 128 Go ne sont tout simplement pas recommandables.

Un iPhone 15 qui a pris de la valeur cette année

C’est un réel paradoxe que la situation de cet iPhone 15. L’année passée, il avait récolté sur Frandroid la note de 7/10 avec comme principaux défauts l’écran limité à 60 Hz et la charge limitée à 20 W. La seule raison pour laquelle nous recommandions le smartphone face à un iPhone 14 Pro, était le passage à l’USB-C. Or, avec le peu de changement de son remplaçant, la valeur ajoutée du téléphone est grimpée.

Apple iPhone 15 et 15 Plus // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

D’autant plus que l’iPhone 15 et le 15 Plus restent au catalogue avec un prix en baisse. L’iPhone 15 est à partir de 869 euros avec une capacité de stockage égale. Avec les promotions de fin d’année, le prix du smartphone aura des chances de baisser une nouvelle fois. À condition de bien choisir le timing de quand il faut acheter son nouvel iPhone.

A contrario, l’iPhone 15 Pro pourrait être la bonne affaire de ces prochaines semaines comme l’évoquent nos confrères de Presse Citron. Sur ce modèle, vous avez droit à un rafraîchissement de 120 Hz, le bouton d’action et un processeur A17 Pro. Donc en soi, un écart de performances pas immenses en comparaison à la génération précédente. Seulement voilà, le smartphone disparaît du catalogue. Nous vous conseillons donc d’en profiter tant qu’il est encore en stock neuf, voire de privilégier le reconditionné.