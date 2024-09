Premier benchmark, les iPhone 16 sont-ils beaucoup plus puissants que les iPhone 15

Les iPhone 16 sont apparus dans les résultats de Geekbench. L’occasion de se faire une première idée de la montée en puissance de cette génération.

Nouveauté de cette année, l’iPhone de base utilise une puce de nouvelle génération et non plus celle du haut de gamme précédent.

Pour rappel, l’iPhone 15 était ainsi équipé de l’Apple A16 hérité des iPhone 14 Pro. Mécaniquement, on a donc un saut de deux générations en passant à l’A18. Mais les benchmarks ne sont pas des plus élogieux pour autant.

On est encore loin des +30%

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro Max ont été détectés dans la base de Geekbench. Plusieurs résultats sortent et premier constat, il y a suffisamment d’écarts entre eux pour imaginer que les nouvelles puces d’Apple doivent encore chauffer, bridant leurs performances par moment.

iPhone 16

L’iPhone 16 récolte 3114 points au test monocœur et 6666 points au test multicœur. De notre côté, nous avions mesuré l’iPhone 15 à 2560 points en monocoeur et 6392 points en multicoeur. Un gain moyen de 13% alors qu’Apple avançait +30% durant sa keynote.

Côté iPhone 16 Pro Max, la différence entre son A18 Pro et l’A17 Pro des iPhone 15 Pro est tout aussi parlante avec un gain de performances moyen mesuré à +14% sur Geekbench, en se basant sur les chiffres relevés par nos tests.

iPhone 16 Pro Max

Bien entendu, il ne s’agit que d’un seul benchmark. Il faudra tester les nouveaux SoC d’Apple plus en profondeur, notamment en 3D où ils sont censés être excellents.

C’est mieux sur le GPU

D’ailleurs, Geekbench propose aussi des scores sur le processeur graphique. Et différence ici, la puce A18 Pro intègre 6 coeurs au lieu de 5 sur la puce A18. Là, on est respectivement sur du +20% et +23% par rapport aux iPhone 15.

Précision amusante, l’iPhone 16 Pro Max parvient à dépasser la puce M1 du MacBook Air 2020 en puissance graphique brute.