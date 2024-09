Comparatif iPhone 16 vs iPhone 15 : ce qui change vraiment sur le dernier modèle d’Apple

Apple vient de sortir son dernier iPhone, l’iPhone 16. Mais est-ce qu’il vaut vraiment le coup si vous avez déjà un iPhone 15 ? Ou un autre modèle plus ancien ? On va essayer de démêler tout ça ensemble.

Premier constat quand on regarde les visuels et les dimensions : ça ressemble beaucoup à l’iPhone 15. Même taille d’écran, même forme générale.

Caractéristique iPhone 15 iPhone 16 Taille d’écran 6,1 pouces 6,1 pouces Type d’écran Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Résolution 2556 x 1179 pixels 2556 x 1179 pixels Densité de pixels 460 ppp 460 ppp Dimensions 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 147,6 x 71,6 x 7,6 mm Poids 171 g 170 g

Caractéristique iPhone 15 Plus iPhone 16 Plus Taille d’écran 6,7 pouces 6,7 pouces Type d’écran Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Résolution 2796 x 1290 pixels 2796 x 1290 pixels Densité de pixels 460 ppp 460 ppp Dimensions 160,9 x 77,8 x 7,8 mm 160,9 x 77,8 x 7,8 mm Poids 201 g 199 g

Mais attendez, il y a quand même deux nouveautés qui sautent aux yeux (ou plutôt aux doigts).

D’abord, adieu le petit bouton silencieux qu’on connaissait depuis des années. À la place, Apple a mis un « bouton d’action ». L’idée, c’est que vous pouvez le personnaliser pour lancer rapidement votre app préférée, activer la lampe torche, ou même lancer un raccourci. C’est pratique, mais honnêtement, ça va vous prendre un peu de temps pour vous y habituer. C’est déjà présent sur l’iPhone 15 Pro, et peu de gens en profitent vraiment d’une manière avancée.

L’autre nouveauté, c’est un bouton dédié à l’appareil photo, juste sous le bouton de déverrouillage, on le nomme Camera Control. Apple nous dit que ça va révolutionner la façon dont on prend des photos.

Dans la vraie vie ? C’est sympa, ça permet de zoomer ou de faire la mise au point plus facilement. On peut aller plus loin avec des contrôles supplémentaires pour changer de fonction. Par exemple, vous pouvez activer le flou d’arrière-plan en mode portrait. Mais est-ce que ça va changer votre vie ? Probablement pas.

Côté couleurs, Apple ajoute du bleu outremer et du bleu sarcelle à la palette. C’est joli.

Sous le capot : plus de puissance

Apple nous vante les mérites de sa nouvelle puce A18.

Sur le papier, c’est impressionnant : 30 % plus rapide, 30 % plus économe en énergie. Mais dans la vraie vie, à moins que vous ne soyez un gamer hardcore ou que vous fassiez du montage vidéo 4K sur votre téléphone, vous ne verrez probablement pas une énorme différence au quotidien. L’iPhone 15 est déjà une vraie bête de course pour la plupart des usages.

On peut s’attendre néanmoins à une meilleure efficacité énergétique, et donc une meilleure autonomie. Pourquoi ? Une partie de la réponse se trouve dans le procédé de fabrication. L’A18 est gravée en 3 nanomètres de seconde génération, comme l’Apple A17 Bionic. C’est ce qui lui permet d’être à la fois plus puissante et plus efficiente. À titre de comparaison, l’A18 peut délivrer les mêmes performances que l’A16 en consommant 35 % d’énergie en moins.

L’iPhone 16 tient donc un peu plus longtemps que le 15. On passe de 20 à 22 heures d’autonomie en lecture vidéo. C’est bien, mais ce n’est pas non plus le jour et la nuit. La charge est aussi un poil plus rapide. Dans l’ensemble, c’est un plus.

Là où ça pourrait devenir intéressant, c’est avec l’arrivée future d’Apple Intelligence, la nouvelle IA maison d’Apple. Mais attention, on y reviendra, ce n’est pas pour tout de suite.

Photo : des améliorations en demi-teinte

Côté photo, pas de révolution. On reste sur un double appareil photo à l’arrière. La principale nouveauté, c’est que l’ultra grand-angle devrait mieux se débrouiller quand il fait sombre. Apple promet aussi de meilleures photos en mode macro.

On nous parle aussi d’une « Fusion Camera » pour la caméra principale. Qu’est-ce que c’est exactement ? L’idée est de combiner les données de deux capteurs différents – un de 48 mégapixels et un de 12 mégapixels – pour produire une photo finale de 24 mégapixels.

Pourquoi ? Pour améliorer la netteté et la qualité des images même en zoomant. C’est le zoom numérique x2 qui devrait vraiment bénéficier d’un peu plus de netteté.

Pour mieux comprendre ce qui change (ou pas), jetons un œil à ce petit tableau comparatif :

Fonctionnalité iPhone 15 iPhone 16 Appareil photo principal 48 MP, f/1.6 48 MP (Fusion Camera), f/1.6 Ultra grand-angle 12 MP, f/2.4 12 MP, f/2.2 Zoom optique 2x 2x Mode Portrait Oui Oui, amélioré Mode Nuit Oui Oui, amélioré Macro Non Oui Bouton dédié Non Oui

Comme vous pouvez le voir, les améliorations sont là, mais elles sont plutôt subtiles. Si vous êtes un amateur de photographie mobile, vous apprécierez peut-être ces petits plus. Mais pour la plupart d’entre nous, les différences seront probablement à peine perceptibles au quotidien.

C’est bien, mais soyons honnêtes, l’iPhone 15 faisait déjà d’excellentes photos. À moins d’être un photographe très exigeant, vous ne verrez peut-être pas une énorme différence au quotidien.

L’IA, le vrai game changer ? Pas si vite…

La grande promesse de l’iPhone 16, c’est Apple Intelligence. Cette IA intégrée est censée faire des merveilles : trier intelligemment vos notifications, réécrire vos textes, générer des images, créer des emojis personnalisés… Le tout en respectant votre vie privée.

Ça a l’air génial sur le papier, mais voilà le hic : ce n’est pas pour tout de suite. Apple Intelligence ne sera pas disponible au lancement de l’iPhone 16. Son arrivée est prévue par étapes, et ça ne commencera probablement pas avant début 2025. Et pour nous en France ? Il faudra sans doute attendre encore plus longtemps.

En plus, beaucoup de ces fonctions peuvent déjà être réalisées avec des apps tierces sur l’iPhone 15. Certes, l’intégration native sera probablement plus fluide, mais est-ce vraiment révolutionnaire ? Pas sûr.

Alors, on craque ou pas ?

Au final, l’iPhone 16 apporte son lot d’améliorations : un peu plus d’autonomie, des photos un poil meilleures, et la promesse d’une IA intégrée… un jour. Mais soyons francs : si vous avez déjà un iPhone 15, le bond n’est pas énorme.

Si votre iPhone 15 commence à montrer des signes de fatigue, alors là… Vous avez un problème. Est-ce que l’espace de stockage ne serait pas au bord du craquage ?

Avec le déploiement retardé d’Apple Intelligence, surtout en France, ce n’est peut-être pas le moment de se précipiter pour changer de téléphone. Sauf si vous avez vraiment, vraiment envie de ce nouveau bouton photo.

Prix : ça ne change pas

Bonne nouvelle pour votre porte-monnaie : Apple n’a pas décidé de vous faire les poches cette année. Les prix de l’iPhone 16 restent identiques à ceux de l’iPhone 15 à son lancement.

Voici un petit récapitulatif des tarifs pour les différents modèles :

Modèle iPhone 15 iPhone 16 Standard (128 Go) 909 € 909 € Plus (128 Go) 1 059 € 1 059 €

Sachez aussi que les prix en euros des iPhone 16 n’ont pas tardé à être communiqués. En revanche, c’est un peu plus flou du côté d’Apple Intelligence qui sera accessible en français en 2025 sans information plus précise sur la date ou les pays exacts de disponibilité.

