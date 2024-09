Les AirPods 4 d’Apple sont disponibles en précommande : envie de la version avec ou sans réduction de bruit ? 

Apple vient de dévoiler sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil, les AirPods 4. Il y a un modèle avec réduction de bruit et un autre sans. Une première pour des AirPods non-Pro ! Si vous êtes intéressés, sachez qu’ils sont déjà disponibles en précommande.

Apple AirPods 4 // Source : apple.com

Lors de sa Keynote, Apple a levé le voile sur les iPhone 16 et 16 Pro, mais également sur de nouveaux écouteurs sans fils : les AirPods 4. Ils gardent le format Open Fit, mais se déclinent avec ou sans réduction de bruit et empruntent quelques fonctionnalités du modèle Pro. Si vous souhaitez renouveler vos écouteurs, ou êtes simplement réticent au format intra, ce modèle pourrait bien vous plaire et se trouve d’ores et déjà en précommande.

Où précommander les Apple AirPods 4 ?

Les Apple AirPods 4 sont disponibles le 20 septembre 2024 en deux versions : une version avec réduction de bruit au prix de 199 euros, et une version sans ANC à 149 euros.

Avec ou sans ANC, c’est comme vous voulez

Les AirPods 4 d’Apple conservent le design de la génération précédente. Ce sont des écouteurs sans fil ouverts et ne sont donc pas dotés d’embouts. Une joie pour les allergiques à l’intra-auriculaire. La marque à la Pomme affirme tout de même que des améliorations ont été faites au niveau de la tige pour un meilleur ajustement dans l’oreille pour plus de confort. De même pour le boîtier, ce dernier devient plus compact et intègre désormais un port USB-C, abandonnant ainsi le connecteur Lightning.

La nouveauté principale est qu’il existe un modèle standard et un modèle équipé d’une fonction de réduction de bruit, comme les AirPods Pro 2, avec la possibilité de passer en mode transparent pour rester conscient de son environnement.

Une puce empruntée aux AirPods Pro 2

Que ce soit avec ou sans réduction de bruit, les deux versions bénéficient de la puce H2 d’Apple, déjà présente dans les AirPods Pro 2. On peut ainsi profiter de l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête, offrant une expérience sonore immersive.

Ils sont capables de détecter si on vous parle et de mettre la musique moins forte pour que vous puissiez discuter. Il est également possible de répondre à un appel en faisant un « oui » de la tête ou le refuser en faisant un « non ». Enfin, concernant l’autonomie, elle reste similaire à celle des AirPods 3, avec jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge, selon Apple. Le boîtier de charge offre quant à lui plusieurs recharges supplémentaires, portant l’autonomie totale à environ 30 heures.

