Samsung Galaxy A50 et Galaxy 51 : quelles différences ?

Le Samsung Galaxy A51 a été officialisé, seulement 8 mois séparent les deux smartphones. Étant donné que le Galaxy A51 sera commercialisé en France début 2020, nous nous sommes intéressés aux différences entre ces deux modèles.

Le Galaxy A50 a été un succès de cette année 2019. Officialisé en mars 2019, son succès est expliqué sans doute par un bon équilibre et un bon prix. Nous avions apprécié son écran, son autonomie et son interface One UI. La photographie n’était ni un point négatif ni un point positif, Samsung a néanmoins élevé le niveau avec le Galaxy A51.

Comme avec le Galaxy A71 annoncé en même temps, le Galaxy A51 est annoncé seulement 3 mois après la légère mise à jour Galaxy A50S. Le Galaxy A51 garde le même SoC, le Samsung Exynos 9611, mais avec davantage de mémoire RAM (6 Go de mémoire vive de base). On retrouve désormais 128 Go de stockage avec le slot microSD, toujours là.

L’écran change, dans la façon dont la caméra frontale est intégrée. Elle est désormais logée dans un trou central au lieu d’une encoche, l’écran évolue au passage : 6,5 pouces au lieu de 6,4, et un format 20:9 au lieu de 19,5:9. Cela ne changera rien à l’usage, car nous avons toujours une dalle Super AMOLED en définition Full HD+.

L’autonomie ne devrait pas être supérieure ni inférieure, la capacité de la batterie est toujours de 4 000 mAh avec une charge rapide 15 Watts, par contre l’A51 est plus lourd que son prédécesseur : 172 grammes au lieu de 166.

De grosses évolutions du côté de la photographie

C’est finalement la partie photographie qui a le plus évolué dans la fiche technique. La caméra principale de 25 mégapixels fait place nette à la nouvelle caméra qui utilise un capteur Samsung ISOCELL de 48 mégapixels.

Ce Galaxy A51 offre surtout plus de polyvalence : en plus du mode portrait et de l’ultra grand-angle, il intègre une caméra dont l’usage est la macrophotographie (5 mégapixels, f/2,4). La caméra frontale bénéficie également d’un meilleur capteur, 32 mégapixels au lieu de 25. Par contre, l’optique qui ouvre à f/2,2 est difficilement comparable à l’ancienne optique qui ouvrait à f/2.

Le reste des caractéristiques n’évolue pas : NFC, double SIM, Android 9.0 Pie avec l’interface One UI… et la mise à jour Android 10 et One UI 2.0 qui fera son apparition sur tous les Galaxy A50 et A51.

Tableau de caractéristiques

Modèle Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A50s Samsung Galaxy A51 Version de l'OS Android 9.0 Android 9.0 Android 9.0 Interface constructeur N/C One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.4 pouces 6.4 pouces 6.5 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 403 ppp 403 ppp 405 ppp Technologie OLED OLED Super AMOLED SoC Exynos 9610 Exynos 9610 Exynos 9611 Puce Graphique (GPU) ARM Mali G72 MP3 ARM Mali G72 MP3 ARM Mali G72 MP3 Mémoire vive (RAM) 4 Go 4 Go, 6 Go 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go 64 Go, 128 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 25 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 25 Mpx 32 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K 4K 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM LTE, HSPA, GSM N/C Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C N/C USB Type-C Batterie 4000 mAh 4000 mAh 4000 mAh Dimensions 74.7 x 158.5 x 7.7mm 74.5 x 158.5 x 7.7mm 73.6 x 158.5 x 7.9mm Poids 158 grammes 169 grammes 172 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Orange Noir, Blanc, Violet, Vert Noir Prix 263€ 269€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Prix et disponibilités

Nous ne connaissons pas encore le prix du Galaxy A51, par contre Samsung a confirmé sa commercialisation en France au début de l’année 2020.