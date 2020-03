Les 3 meilleurs smartphones de mars sur Frandroid

Comme à chaque début de mois, nous faisons le récapitulatif des 3 meilleurs smartphones du mois sur Frandroid, basé sur les tests de la rédaction publiés le mois précédent. Au programme pour mars : Samsung prends le pli, et Oppo dans le rétroviseur de Xiaomi sur les petits prix.

Notre récap’ des meilleurs smartphones testés le mois dernier sur Frandroid arrive un peu plus tard que d’habitude… mais mieux vaux tard que jamais. Comme chaque mois, vous retrouverez les meilleurs smartphones du mois à venir basé sur nos tests du mois précédent. Cette sélection se base sur deux critères : la note de la rédaction et la date de publication du test. C’est pour cela que vous ne trouverez pas — encore — les S20. Samsung n’est pourtant pas absent ce mois-ci. La marque nous a proposé un terminal très intéressant et franchement attendu. Cela ne fait pas un pli.

Galaxy Z Flip : Samsung prend le pli

En février, nous avons eu droit à l’annonce du Galaxy Z Flip, mais aussi l’occasion de le tester. Et voici comment on pourrait le résumer : le Z Flip est le premier smartphone pliable que l’on peut envisager d’utiliser au quotidien. Car oui, disons-le, le Galaxy Fold était intéressant, mais il est difficilement envisageable comme « daily driver ».

C’est Omar qui s’est attelé au test de l’innovant terminal qui, rappelons-le, se pli à l’horizontale comme nos bons vieux téléphones à clapet. On ne peut qu’apprécier l’originalité et c’est bien ce qui l’a conquis, et sûrement un peu la nostalgie. Il le dit lui-même : « On se prend très vite au jeu du clapet », c’est ce qui fait son charme, tout comme sa praticité au quotidien et sa qualité de fabrication indéniable.

Contrairement à son plus fervent concurrent, le Motorola Razr (que l’on attend toujours chez nous), Samsung n’a pas — trop — sacrifié la fiche technique. On trouve notamment un Snapdragon 855, ou une partie photo de bonne qualité… même si elle est « au niveau du haut de gamme, mais du haut de gamme de 2019 ». Son point faible est l’autonomie. En dépit de l’intégration de deux blocs batterie, il faudra se contenter d’une journée d’utilisation, guère plus. Vous retrouverez tous les détails dans notre test du Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy A71 : le milieu de gamme de Samsung est toujours présent

Samsung a en partie renouvelé sa série A de milieu de gamme au premier trimestre 2020, après le A70 l’année dernière, voici donc le A71. Sans grande surprise, le smartphone plaît toujours grâce à un rapport prestation-prix fort intéressant. Camille, lui a attribué la douce note de 8/10 en raison de son équilibre général, du style à l’écran en passant par la batterie endurante et l’expérience photo globalement réussie.

Comme souvent chez Samsung, c’est l’écran qui reste le plus gros point fort de l’objet, avec un 9/10. Si la dalle AMOLED n’offre pas une colorimétrie n’est pas tout à fait parfaite, mais « sa luminosité maximale est excellente et la température très satisfaisante. » L’autre point positif est toujours OneUI qui reste à ce jour l’une des meilleures interfaces du monde Android.

Même constat sur l’autonomie et la photo. C’est convaincant et supérieur à la moyenne. En revanche, sur les performances, Samsung est en retrait avec un Snapdragon 730. La puce le pénalise dans la mesure où l’on peut trouver actuellement des terminaux dotés de Snapdragon 855 dans la même gamme de prix, voire pour moins cher. Il n’en reste pas moins un terminal recommandable, vous trouverez tous les détails dans notre test du Samsung Galaxy A71.

Oppo A9 : un nouveau concurrent du Redmi Note 8 Pro

La domination de Xiaomi sur le segment milieu/entrée de gamme a déjà été remise en cause par Realme, il faudra maintenant compter également sur Oppo et son A9, proposé à 229 euros. S’il n’est pas encore exactement au niveau de ce que propose Xiaomi, il reste intéressant et promet de jolies choses pour Oppo sur ce segment de prix à l’avenir avec un 7/10.

Il est passé sous l’œil expert de Camille qui a notamment apprécié le design de l’objet qui, bien qu’un peu daté, reste agréable à l’œil. On apprécie également les performances et la caméra avec des 8/10 sur ces deux points. Toutes proportions gardées bien évidemment. Le terminal est assez doué sur l’autonomie avec deux jours d’utilisation dans le cadre de nos tests.

La déception est à chercher sur l’écran IPS dont la justesse des couleurs est à revoir et sur le logiciel encore une fois. ColorOS a toujours bien du mal à rivaliser avec les interfaces de la concurrence : « Difficile de retrouver l’OS de Google avec cette interface omniprésente. En plus, le dernier correctif de sécurité commence à sérieusement dater ! » déplore Camille. Mauvais point. Vous retrouverez tous les détails dans notre test complet du Oppo A9.