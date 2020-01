Le Samsung Galaxy A71 est disponible en précommande, où l’acheter et à quel prix ?

Toujours aussi imposant que l'ancien modèle, le nouveau Samsung Galaxy A71 est aujourd'hui disponible en précommande chez les revendeurs. Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

En même temps que la présentation officielle du A51 en décembre dernier, Samsung en a également profité pour lever le voile sur le grand-frère de la gamme : le Galaxy A71. Plus grand, plus puissant, plus autonome et meilleur en photo, faisons un petit tour du propriétaire.

Entre le A51 et le A71, le design est identique. Devant, on retrouve encore une fois cette inspiration pour le Note 10 afin de supprimer l’encoche, pour la remplacer par une bulle discrète, centrée en haut de l’écran. La seule différence vient de la diagonale d’écran, passant de 6,5 à 6,7 pouces. Derrière, on peut admirer les mêmes reflets et la même disposition pour l’appareil photo.

Le Samsung Galaxy A71 embarque également la même dalle Super AMOLED+ affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, mais le reste de sa fiche technique est bien différente. Tout d’abord, il est propulsé par le Snapdragon 730 et 6 Go de mémoire vive, là où son petit-frère propose un Exynos 9611, l’équivalent du Snapdragon 712. Sa puissance est donc plus ou moins identique au Xiaomi Mi 9T. Son autonomie est également rehaussée avec une batterie de 4 500 mAh (contre 4000 pour le A50). Ensuite, l’appareil photo donne de meilleurs résultats — en tout cas sur le papier — grâce à son capteur principal de 64 mégapixels, mais le module complet assure la même polyvalence avec les 3 autres capteurs.

En attendant notre test, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy A71 pour en savoir plus.

Où précommander et à quel prix ?

Le Samsung Galaxy A71 sera officiellement disponible à partir du 27 janvier prochain au tarif de 479 euros pour le modèle 128 Go. On le trouve d’ores et déjà en précommande chez certains revendeurs :

