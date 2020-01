Samsung Galaxy A51 et A71 : voici leur prix et leur date de sortie en France

Samsung a annoncé l'arrivée en France à la fin du mois de janvier et au début du mois de février de ses nouveaux smartphones milieu de gamme, les Samsung Galaxy A51 et Galaxy A71.

Il y a quelques semaines, Samsung présentait au Vietnam ses nouveaux smartphones milieu de gamme, les Samsung Galaxy A51 et Galaxy A71. À l’occasion du CES de Las Vegas, le constructeur coréen a finalement annoncé leur arrivée en France dans les prochains mois.

Pour rappel, les deux nouveaux smartphones milieu de gamme de Samsung proposent tous deux un design assez similaire avec un écran percé au centre, un peu à la manière du Samsung Galaxy Note 10 — ou du Galaxy Note 10 Lite tout juste officialisé. Les deux modèles sont par ailleurs équipés d’un module avec quatre appareils photo au dos. Néanmoins on peut noter quelques différences en termes de format ou de caractéristiques techniques.

Des caractéristiques assez proches

Ainsi, le Samsung Galaxy A51 propose un écran Amoled de 6,5 pouces avec une puce Exynos 9611, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone bénéficie par ailleurs d’une batterie de 4000 mAh. Pour la photo, il est doté d’un capteur principal de 48 mégapixels (f/2,0), d’un capteur pour le mode portrait, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et d’un appareil dédié à la macro.

De son côté, le Samsung Galaxy A71 voit les choses en (un peu) plus grand avec un écran Amoled de 6,7 pouces et une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25 W. Il profite par ailleurs de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une puce Snapdragon 730. Pour la photo, le Samsung Galaxy A71 utilise un appareil principal de 64 mégapixels ouvrant à f/1,8 — au lieu de 48 MP pour le Galaxy A51 — mais les trois autres appareils sont identiques.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A51 sera proposé à la fin du mois de janvier en France au prix de 379 euros. Il sera disponible en trois coloris : noir, blanc ou bleu. De son côté, le Samsung Galaxy A71 sera lancé début février à 479 euros avec trois teintes : noir, argent ou bleu.