Samsung Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite officialisés pour le CES 2020

Les voici enfin : le Samsung Galaxy S10 Lite et le Samsung Galaxy Note 10 Lite viennent tout juste d’être officialisés, en amont du CES 2020. La marque affirme ainsi donner « plus d’accès aux innovations Galaxy, y compris les dernières fonctionnalités de l’appareil photo, le stylet S Pen et d’autres fonctionnalités clés pour l’expression de soi et la productivité ».

Après en avoir parlé pendant de longues semaines, il est enfin temps de confirmer les caractéristiques des deux produits. Comme prévu, il ont tous les deux un écran Full HD+ de 6,7 pouces AMOLED, un triple appareil photo à l’arrière — mais pas la même configuration –, une batterie de 4500 mAh.

Le Galaxy S10 Lite profite d’un Snapdragon 855 quand le Galaxy Note 10 Lite est propulsé par un Exynos 9810 moins puissant. Dans les deux modèles, on trouve 6 ou 8 Go de RAM ainsi qu’un espace de stockage de 128 Go, à chaque fois extensible jusqu’à 1 To via microSD.

Pour en revenir à la photo, on trouve un capteur à l’avant de 32 mégapixels (f/2,2), logé dans un poinçon bien centré sur les deux smartphones. Pour le module arrière, voici les informations à retenir.

Samsung Galaxy S10 Lite : capteur principal de 48 mégapixels (f/2,0) ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) capteur avec objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4)

Samsung Galaxy Note 10 Lite : capteur principal de 12 mégapixels (f/1,7) ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) téléobjectif de 12 mégapixels (f/2,4)



Le lecteur d’empreintes est placé sous l’écran sur les deux smartphones. Le Samsung Galaxy Note 10 Lite, malgré sa fiche technique un peu plus modeste que le S10 Lite, a la particularité de proposer un stylet S Pen.

Disponibilité en France

À partir du 7 janvier prochain, Samsung exposera les Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite au CES 2020 à Las Vegas. Ce sera sans doute l’occasion de découvrir les prix de ces deux produits.

Seul le Samsung Galaxy Note 10 Lite — du moins pour l’instant — est confirmé pour la France et il sera disponible a priori dans le courant du mois.