One UI 3.1 va ajouter des fonctions à plus d’une dizaine de smartphones Samsung

Samsung a annoncé le déploiement de son interface One UI 3.1 sur de nombreux smartphones de la marque. Même des modèles milieu de gamme d’il y a deux ans pourront en profiter.

C’est avec la gamme Samsung Galaxy S21 — le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra — que Samsung a inauguré sa dernière mise à jour logicielle, One UI 3.1. Au programme de cette version du système, Samsung a notamment amélioré l’option Single Take qui permet de capturer plusieurs photos en rafale ou en vidéo puis de sélectionner la meilleure. Le système permet également d’effacer facilement un élément de la photo ou d’ajuster, après la prise de vue, l’autofocus ou l’exposition automatique de l’image simplement en touchant la zone de référence.

Ces fonctionnalités n’avaient pas encore été déployées à d’autres smartphones du constructeur coréen. Ça sera finalement chose faite prochainement comme l’a annoncé Samsung dans un communiqué publié ce jeudi.

Plus d’une dizaine de modèles concernés par la mise à jour

La firme a en effet annoncé qu’elle allait déployer prochainement One UI 3.1 sur d’autres smartphones. Dans un premier temps, ce sont sept modèles haut de gamme qui seront concernés : le Samsung Galaxy S20, le Samsung Galaxy S20 Plus, le Samsung Galaxy S20 Ultra, le Samsung Galaxy Note 20, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, le Samsung Galaxy Z Flip et le Samsung Galaxy Z Fold 2.

Par ailleurs, Samsung étendra l’interface à plusieurs modèles plus anciens, ou milieu de gamme : les gammes Galaxy S10 et Note 10, le Galaxy Fold, le Galaxy A71, le Galaxy A51, le Galaxy A90, le Galaxy A80, le Galaxy A70 et le Galaxy A50. Le déploiement pour les premiers modèles commence dès aujourd’hui outre-Atlantique.

Outre les nouvelles fonctions pour la photo, One UI 3.1 ajoutera également la possibilité d’utiliser plusieurs microphones pour les séquences vidéo en mode « Pro ». Le mode repos des yeux peut également être programmé en fonction des heures de la journée, pour filtrer la lumière bleue une fois le soleil couché par exemple.

Pas de Google Discover

One UI 3.1 apporte également un meilleur contrôle du partage de documents, notamment en permettant de supprimer les données de géolocalisation d’une image avant de la partager. Néanmoins, l’une des modifications principales apportées aux Galaxy S21, l’ajout de l’écran Google Discover en lieu et place de Bixby Home, n’est pas prévu avec cette mise à jour.

Le déploiement de One UI 3.1 sur les smartphones Samsung a déjà commencé. Le déploiement sera néanmoins progressif et rien n’indique que les modèles français seront parmi les premiers servis. Comme toujours, il faudra prendre son mal en patience avant d’en profiter.