Le nouveau lineup milieu de gamme de Samsung n’en finit plus de se dévoiler. Evan Blass nous offre un nouveau rendu de la face avant du Galaxy A71, permettant de mieux apprécier son nouveau design.

Les fuites entourant les smartphones Samsung s’intensifient ces derniers jours. Nous avons maintenant un premier regard sur les futurs Galaxy S11, mais aussi le Note 10 Lite et S10 Lite.

Ce que l’on remarque petit à petit est à quel point tous ces smartphones tendent à se ressembler, offrant une cohérence générale à l’offre du constructeur coréen. Sur le milieu de gamme, cette même tendance semble perdurer.

Nouvelle image du Galaxy A71

Evan Blass, fuiteur bien connu du milieu, a en effet dévoilé un nouveau rendu du futur Galaxy A71. On peut y voir un écran prenant toujours plus d’espace sur la face avant, et un capteur frontal qui s’échappe du design goutte d’eau de 2019 pour devenir un poinçon sur le front. La bordure du bas est toujours présente, mais reste minimaliste.

Voilà qui vient confirmer les rendus déjà offerts par OnLeaks pour le Galaxy A71, qui sont eux basés sur des CAD, sur un point précis : le poinçon plutôt que la goutte. Pour le reste, le rendu d’Evan Blass semble montrer que l’écran prend tout de même bien plus de place que sur la vision d’OnLeaks.

De fait, la source d’Evan Blass semble plus être les rendus presse. Et ceux-ci peuvent parfois quelque peu tricher sur l’angle pour justement cacher quelques lignes disgracieuses, comme une bordure plus prononcée sur le haut.

Aussi, nous vous enjoindrons tout de même à attendre un design plus proche des fuites d’OnLeaks. Reste qu’Evan Blass confirme bien les lignes générales du Galaxy A71 à venir, qui sont pour le moins séduisantes.