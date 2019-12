Depuis le début de la semaine, les fuites se sont intensifiées au sujet des Galaxy A81 et A91, qui devraient être lancés sous le noms de Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite selon les pays. Ce jeudi, c’est le site Android Headlines qui a dévoilé des images de rendu presse des deux appareils.

De prime abord, les Galaxy S10 et Note 10 Lite semblent particulièrement similaires. Les deux smartphones devraient en effet profiter d’un écran percé en son centre comme sur le Galaxy Note 10 et le futur Galaxy S11, et non pas en haut à droite comme les précédents Samsung Galaxy S10, S10e et S10+. Le site Android Headlines relève cependant quelques différences de design en façade : « si vous regardez suffisamment précisément les deux rendus, alors les bordures du Note 10 Lite semblent un peu plus fines que celles du S10 Lite. Par ailleurs, les hauts-parleurs semblent différents ». Bien évidemment, la principale différence attendue entre ces Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite devrait résider dans la présence d’un style pour le Galaxy Note 10 Lite — ou Galaxy A81.

Quant à l’annonce officiel et au prix des Samsung Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite, on est encore dans le flou. Les rendus affichent bien la date du 22 mars, mais il semble peu probable que les smartphones soient mis de côté pendant plus de trois mois encore. D’ici là, Samsung sera en effet déjà passé à sa prochaine gamme avec les Galaxy S11. Toujours est-il que le fait d’avoir déjà des rendus presse officiels indique qu’on se rapproche d’une présentation dans les toutes prochaines semaines. Notons également que les deux smartphones ont déjà été certifiés par le consortium Bluetooth SIG.