Le leaker OnLeaks, en partenariat avec 91Mobiles, a publié plusieurs rendus 3D du prochain smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy A91. Il s’agirait du même modèle qui serait lancé sous le nom de Galaxy S10 Lite dans certains marchés.

C’est le jeudi 12 décembre que Samsung doit lever le voile sur le renouveau de sa gamme A. Une nouvelle famille qui succédera logiquement aux modèles lancés en 2019 allant du Galaxy A10 au A90. Pour l’occasion, Samsung rajoutera simplement un 1 pour tenter de clarifier ses appareils, du Galaxy A11 au Galaxy A91.

C’est ce dernier modèle, le plus premium proposé dans cette nouvelle gamme, qui nous intéresse aujourd’hui. En effet, le site 91 Mobiles a publié en partenariat avec le leaker Onleaks plusieurs images de rendu 3D du Samsung Galaxy A91. On peut y découvrir un écran percé en haut, avec un poinçon centré, semblable à ce que Samsung proposait déjà sur son Galaxy Note 10 et s’apprêterait à lancer sur son Galaxy S11.

Un Galaxy A91 qui serait aussi le Galaxy S10 Lite

Au dos, on retrouverait un large module photo composé de trois ou quatre appareils différents : « le leaker nous a partagé deux ensembles de rendus du Galaxy A91, un avec trois appareils photo et un avec quatre appareils, puisqu’il n’est pas certain de la configuration proposée sur le smartphone ». Le lecteur d’empreintes digitales ne serait pas proposé au dos, ce qui suggérerait un emplacement derrière l’écran OLED. Selon les informations de 91 Mobiles, le Galaxy A91 pourrait également être lancé sous le nom de Galaxy S10 Lite dans certains marchés.

Le smartphone est attendu avec un écran Amoled de 6,7 pouces pour une définition Full HD+, une puce Snapdragon 855, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh compatible avec une charge rapide 45W.

