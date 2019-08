Alors que le Samsung Galaxy A90 se fait toujours attendre, il semblerait que le constructeur coréen travaille déjà sur un Galaxy A91. Prévu pour l’an prochain, ce smartphone entre premium et milieu de gamme devrait être compatible avec la recharge rapide 45W.

Samsung a longtemps été à la traîne par rapport à ses concurrents chinois dans le domaine de la recharge rapide. Longtemps, la firme coréenne s’est contentée d’une recharge maximale à 25W. Avec le Galaxy Note 10+, Samsung semble néanmoins avoir pris la tangente en proposant une compatibilité avec la charge rapide à 45W. Une puissance qui devrait également être de mise pour l’an prochain sur le Samsung Galaxy A91.

En effet, comme l’a remarqué le site Sam Mobile, spécialisé dans l’actualité du constructeur coréen, Samsung a publié sur son site bulgare la fiche de son chargeur rapide 45W, disponible pour le Galaxy Note 10+. Parmi les appareils annoncés compatibles avec ce chargeur, le site bulgare cite les Note10+ et Note 10+ 5G, mais aussi le Samsung Galaxy A91.

Quatre appareils photo attendus sur le Galaxy A91

Pourtant, ce smartphone n’a pas encore été présenté officiellement par Samsung. Pas plus que son prédécesseur, le Samsung Galaxy A90 qui devrait être lancé d’ici la fin de l’année. Pour rappel, le Samsung Galaxy A90 devrait intégrer une puce Snapdragon 855 ainsi qu’une compatibilité 5G. On ignore néanmoins à quoi il ressemblera. Logiquement, le Galaxy A91 devrait prendre sa relève l’an prochain, puisque Samsung a d’ores et déjà prévu de renouveler l’ensemble de sa gamme Galaxy A. Le successeur du Galaxy A10 devrait donc être le A11, celui du A30 serait le A31, etc. jusqu’au Galaxy A91.

Here are some key camera specs of Samsung Galaxy A series of 2020. pic.twitter.com/c7YifHcNUX — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) August 15, 2019

Selon le site Sam Mobile, le Samsung Galaxy A91 attendu l’an prochain devrait bénéficier d’un capteur de 108 mégapixels, d’un appareil photo ultra grand-angle avec capteur de 16 mégapixels, d’un téléobjectif avec zoom 5x et d’un capteur ToF.

On ignore encore quand le Samsung Galaxy A91 sera annoncé. Il ne devrait cependant pas être dévoilé avant un bon moment, puisqu’il faut encore que son prédécesseur, le Galaxy A90, soit présenté avant lui.