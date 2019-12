Les Samsung Galaxy A91 et Galaxy A81 ne devraient plus tarder à être officialisés. Il ont en effet reçu leur certification Bluetooth, signe d’une commercialisation proche, mais sous leurs autres noms : Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite.

On entend parler depuis quelques temps d’un Galaxy S10 Lite ainsi que d’un Galaxy Note 10 Lite en préparation du côté de chez Samsung. Toutefois, ces deux smartphones ne devraient pas s’appeler de la sorte dans tous les marchés et, dans certains pays, ils devraient plutôt être baptisés Samsung Galaxy A91 et Galaxy A81.

En effet, selon les dernières informations, le Galaxy A91 reprendrait les caractéristiques du S10 Lite tandis que le Galaxy A81 serait le jumeau du Note 10 Lite avec son stylet. Bonne nouvelle, la commercialisation des deux smartphones semble imminente. En effet, comme l’a remarqué Nashville Chatter, les produits ont reçu leur certification auprès du Bluetooth SIG.

D’ordre général, le délai entre ce genre de certifications et la commercialisation du produit final n’est pas très long. Notons au passage que Samsung prévoit de lever le voile sur au moins un appareil de la gamme Galaxy A dans quelques jours. On s’attend à découvrir le Galaxy A51, mais peut-être que le géant sud-coréen réserve quelques surprises.

Cela dit, il faut signaler que les documents mis en avant portent les mentions « Galaxy S10 Lite » et « Galaxy Note 10 Lite ». Ainsi, il est possible que seuls les marchés où les deux smartphones porteront ce nom soient concernés par une sortie imminente et que les pays où ils s’appelleront Galaxy A91 et Galaxy A81 doivent patienter un peu plus longtemps.