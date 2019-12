Après l’ensemble de la nouvelle gamme Galaxy A, du Galaxy A11 au Galaxy A91, le leaker OnLeaks s’est associé au site 91 Mobiles pour dévoiler des images de rendu du chaînon manquant de la gamme, le Samsung Galaxy A81.

À en croire les informations de 91 Mobiles, il s’agirait en fait du même smartphone que celui qu’on a découvert il y a plusieurs mois sous le nom de Galaxy Note 10 Lite. En effet, les images dévoilées permettent de découvrir un emplacement spécifique sur la bordure inférieure pour loger le stylet S-Pen.

Outre le stylet, le Samsung Galaxy A81 — ou Galaxy Note 10 Lite — devrait profiter d’un écran percé en son centre, comme sur les Galaxy Note 10 et Note 10 Plus. On ignore cependant l’ensemble de ses caractéristiques, à commencer par la diagonale de l’écran, même si celle-ci devrait être comprise en 6,5 et 6,7 pouces. Le smartphone devrait par ailleurs profiter de la puce Exynos 9810 de Samsung, la même que sur le Galaxy S9 de la génération précédente, épaulée par 6 Go de RAM. Au dos, on devrait retrouver un large module photo avec au moins trois appareils. Une configuration qui rappelle celle qu’on a déjà vue sur l’ensemble de la gamme Galaxy A à venir, mais aussi sur le futur Galaxy S11.

Pour l’heure, on ignore encore quand sera présentée la nouvelle gamme Galaxy A de Samsung. On sait néanmoins que le constructeur prévoit de dévoiler certains modèles le 12 décembre prochain. Surtout, on ignore encore sous quel nom sera lancé l’appareil en France, s’il s’agira du Galaxy Note 10 Lite ou du Galaxy A81.