Le S Pen du supposé Samsung Galaxy Note 10 Lite a été certifié par la FCC. De quoi confirmer l’existence du smartphone lui-même.

Les rumeurs évoquent depuis quelque temps déjà un possible Samsung Galaxy Note 10 Lite. Celui-ci serait une version plus abordable du Galaxy Note 10 que l’on connait déjà, avec certainement quelques caractéristiques techniques revues à la baisse (probablement son SoC et ses performances photo). Alors que le téléphone en lui-même se fait encore discret, c’est son stylet S Pen, accessoire indissociable de la gamme, qui fait parler de lui au travers d’un document officiel.

Comme repéré par Samsung_News sur Twitter, le constructeur sud-coréen a fait certifier par la FCC ce 27 novembre un certain appareil Bluetooth connu sous la référence A3LEJPN770. En fouillant un peu dans les documents, on découvre qu’il s’agit d’un S Pen, le fameux stylet des Galaxy Note, tandis que le morceau N770 rappelle beaucoup la chaîne de caractère SM-N770 attribuée comme référence selon certains au Samsung Galaxy Note 10 Lite. Pour rappel, le Samsung Galaxy Note 10 porte pour sa part la référence SM-N970.

Des informations restreintes

Pour le moment, les documents de la FCC ne donnent pas beaucoup plus d’informations sur cet accessoire, si ce n’est qu’il fonctionne en Bluetooth, comme c’est déjà le cas sur les modèles actuels. Il n’est nulle part fait mention d’un gyroscope ou d’un accéléromètre qui auraient pu confirmer l’existence de certaines fonctionnalités du S Pen déjà présentes sur la gamme Galaxy Note 10 (les Air Actions).

Pour le moment, nous n’en savons pas plus sur ce smartphone, qui serait attendu selon certains pour le mois de décembre. Le mois semble néanmoins assez peu propice à une annonce de produits, surtout à quelques semaines du CES de Las Vegas.