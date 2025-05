Google Messages offre une nouvelle option pour se protéger du spam… et elle arrive en France

Google a déployé sur son application Google Messages une fonctionnalité que vous n’avez peut-être pas remarquée… et qui est pourtant redoutablement pratique. Elle permet en deux clics de se débarrasser plus facilement du spam par SMS.

Aperçu pour la première fois en 2024 dans le code d’une bêta de Google Messages, le bouton « Se désabonner » est maintenant déployé à grande échelle par Google. Installé au-dessus de la barre de texte, il permet en deux clics de se débarrasser de spams par SMS, en signifiant à l’entreprise émettrice que vous ne souhaitez plus recevoir ses messages promotionnels.

Cette fonction automatise l’envoi d’une requête « STOP » à l’émetteur de spam, selon la formule consacrée. Cette action rébarbative est gérée donc plus intelligemment par Google Message désormais.

Lorsque vous cliquez sur ce nouveau bouton « Se désabonner », une carte apparaîtra à l’écran pour vous laisser choisir un motif parmi les options suivantes : « je ne me suis pas abonné », « trop de messages », « plus intéressé », « spam » ou « autre ». L’application Google Messages s’occupera ensuite du reste.

Comme le précise Google, cette fonction se veut plus subtile que la fonctionnalité « Bloquer et signaler ». Cette dernière a en effet pour conséquence de stopper toutes les communications avec l’émetteur, de manière radicale.

La commande « Se désabonner » permet pour sa part de continuer à recevoir les messages importants d’une entreprise ou d’un service, tout en lui demandant de ne plus vous embêter avec des offres promotionnelles non sollicitées, par exemple.

Par ailleurs, cette fonction est réversible : vous pouvez faire la demande à l’émetteur d’être réabonné à sa diffusion publicitaire, et ce toujours depuis Google Messages, via un bouton « S’abonner ».

Google, qui a entamé le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité courant avril, explique qu’elle est disponible en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Inde, aux États-Unis, au Mexique et au Brésil. Android Authority ajoute pour sa part que cette nouveauté est désormais accessible chez une majorité d’utilisateurs.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !