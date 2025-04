Comment Google Messages va bientôt vous aider à retrouver vos amis plus facilement

Toujours en quête de fonctionnalités à ajouter pour concurrencer WhatsApp, Signal, Telegram et consorts, Google Messages va bientôt se doter d’une option permettant de partager sa localisation en direct.

Si vous avez déjà tenté de retrouver quelqu’un à grands coups d’indications géographiques approximatives, vous savez sans doute à quel point cela peut être frustrant. « En face de l’église sous le pont » n’est pas vraiment suffisant quand il y a 3 ponts et 2 églises sur le même kilomètre carré. Pour résoudre ce problème moderne, Google Messages s’apprête enfin à déployer une fonctionnalité de partage de la localisation en direct.

Comme l’a remarqué Android Authority, la dernière version bêta du logiciel contient des bouts de code relatif à ce point précis.

Google Messages se met à niveau

Pour le moment, Google Messages ne permet pas réellement d’envoyer sa localisation en direct. Si un raccourci est bien présent, au même titre que celui qui permet d’envoyer un fichier, un stickers ou un GIF, il s’agit en réalité d’un lien Google Maps pointant vers un lieu prédéterminé. Pratique pour envoyer son adresse rapidement, mais beaucoup moins pour suivre quelqu’un qui se déplace.

Mais en disséquant le fichier d’installation de la dernière version bêta, donc, Android Authority a trouvé un nouveau raccourci, inactif pour le moment, qui semble pointer vers la possibilité d’un partage de la position en direct. Le nom de l’élément ne laisse guère de doute, puisqu’il est surnommé « Live location sharing » dans la langue de Shakespeare. Sois très exactement « Partage de la localisation en direct » en français.

Difficile de savoir quand exactement Google prévoit de lancer cette fonctionnalité. Son apparition dans le code est définitivement un signe que Google prend le sujet au sérieux, mais cela pourrait prendre encore de nombreuses semaines avant qu’un outil en bonne et due forme apparaisse dans son application de messagerie.

Bien évidemment, avec cette nouvelle fonctionnalité, Google va ouvertement chasser sur les terres de WhatsApp qui propose cette fonctionnalité depuis belle lurette maintenant. Comme tant d’autres fonctionnalités de messagerie avancée, cette dernière se reposera sans doute sur le protocole RCS, le SMS n’étant pas capable d’offrir de tels outils multimédias au sein d’une conversation.

Si vous ne souhaitez pas attendre le déploiement de cette fonctionnalité sur Google Messages, sachez qu’il est possible de partager sa localisation en direct via Google Maps depuis quelque temps. Après avoir ouvert l’app, il suffit de cliquer sur le rond bleu vous représentant et de choisir « Partager à position ». Vous hériterez alors d’un lien pouvant être partagé avec qui vous voulez.

