Attendue pour le mois d’octobre 2025, la première voiture électrique de Ferrari commence à faire parler d’elle. Et on sait que l’intérieur sera le fruit du travail d’un ancien designer de chez Apple et qu’il sera particulièrement futuriste.

Ferrari 296 GTB hybride rechargeable

À partir de 2035, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront être 100 % électrique. Et Ferrari ne fera pas exception, car la marque vend plus de 10 000 exemplaires chaque année. Comme tous ses rivaux, le constructeur va donc devoir accélérer sur son électrification, puisqu’il ne commercialise que des autos thermiques et hybrides rechargeables.

Un design intérieur signé Apple ?

Cela va bientôt changer, puisque la firme de Maranello va officiellement lancer sa toute première voiture électrique cette année. Sa présentation officielle est en effet prévue pour le mois d’octobre 2025, alors qu’un prototype avait récemment déjà été aperçu. Pour le moment, les informations restent encore rares sur cette nouvelle venue. Mais on commence déjà à savoir quelques petites choses à son sujet, et notamment en ce qui concerne son poste de conduite. Celui-ci devrait être signé par le studio LoveFrom.

Si cela ne vous dit rien, il s’agit de l’agence fondée par Jonathan « Jony » Ive, ancien designer chez Apple. Ce dernier a notamment signé le dessin de l’iPod, de l’iMac ainsi que de l’iPhone et de l’Apple Watch. Et depuis 2021, il travaille en collaboration avec Ferrari, afin de concevoir l’intérieur de sa prochaine voiture électrique. Mais que sait-on déjà au sujet de ce dernier, dont le constructeur n’a pas encore parlé pour le moment ? Et bien pas grand-chose, mais un point a cependant été beaucoup évoqué : le volant.

La planche de bord de la Ferrari Purosangue

Et cela à travers un article publié par le New York Times en 2024. Il indique qu’en janvier 2024, le président de Stellantis, John Elkann « s’est rendu au studio de l’entreprise pour une réunion d’une heure consacrée au volant de la voiture ». L’homme d’affaires a vraisemblablement été séduit par le résultat, puisqu’il affirme que celui-ci est « quelque chose de vraiment, vraiment différent ». Sera-t-il inspiré de l’Apple Watch dans son design ? Rien n’est encore sûr, mais c’est une piste à explorer.

Et cela car John Elkann a déclaré admirer comment cette dernière « avait transformé un outil analogique en produit numérique ». Le dirigeant aurait exprimé sa volonté d’avoir le même ressenti pour la toute première voiture électrique de Ferrari.

Le site Automobile Propre a pu jeter un œil aux brevets déposés par le constructeur mentionnant Jonathan Ive. Et il en ressort que le volant pourrait notamment être équipé d’un écran. À noter qu’un dépôt de brevet ne signifie pas forcément qu’une technologie sera utilisée sur une voiture de série.

Un habitacle ultra technologique

Cette technologie n’est en tout cas pas aussi fantaisiste qu’il n’y paraît, puisque l’équipementier ZF avait déjà annoncé le lancement d’un volant de ce type. Peut-être que celui-ci sera installé sur la prochaine supercar de la marque italienne. Celle-ci pourrait également être équipée d’un capteur biométrique, qui permettrait d’autoriser le démarrage avec l’empreinte digitale. La reconnaissance faciale pourrait aussi être au programme, mais rien n’a été confirmé à ce sujet. Un autre point concerne également les écrans, qui restent encore relativement discrets sur les Ferrari actuelles.

Cela devrait changer pour le premier modèle électrique de la marque de Maranello. Un brevet déposé au mois de février 2025 décrit notamment un écran innovant, qui peut pivoter au choix vers le conducteur ou le passager. Et cela afin d’éviter de distraire le premier, notamment en conduite sportive. L’idée d’une dalle numérique en deux parties qui peuvent ensuite être regroupées en une est également évoquée. Il serait aussi possible de ranger l’écran dans la planche de bord, tandis qu’un système déroulant serait également envisagé.

Ferrari 296 GTB

Pour la conduite sur circuit, la supercar électrique pourrait aussi intégrer la réalité augmentée, afin d’aider le pilote à optimiser les trajectoires. Mais pour l’heure, on ne sait pas encore exactement quelle solution sera retenue par Ferrari. D’autres éléments ont aussi été évoqués, tels que les sièges qui pourraient adopter un design innovant et être fabriqués en impression 3D. Une chose est sûre, la nouvelle Ferrari électrique ne reposera pas sur une plateforme fournie par le constructeur chinois Leapmotor. C’est ce que le constructeur a récemment confirmé, rassurant les fans de la marque.

Pour le moment, on ne sait pas encore grand-chose sur les caractéristiques techniques de cette nouvelle sportive. Mais Automobile Propre souligne qu’un document laisse apparaître une autonomie restante de 67 %, soit 442 kilomètres. Cela signifierait-il que la voiture pourrait atteindre les 660 kilomètres en une seule charge ? Rien n’a été confirmé mais il s’agit toutefois d’un indice très intéressant. Rendez-vous en octobre prochain pour en savoir plus !