La politique de Trump coûte très cher à Apple, mais il y a une bonne nouvelle pour nous

Tim Cook vient de révéler l’impact financier des droits de douane sur Apple : 900 millions de dollars au troisième trimestre, près de 800 millions d’euros. Une somme considérable, mais peut-être moins catastrophique que prévu.

Tim Cook, CEO d’Apple, a pris la parole lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre pour aborder un sujet brûlant : l’impact des droits de douane imposés par l’administration Trump.

Pour la première fois, le géant technologique a chiffré les conséquences financières de ces mesures protectionnistes, estimant qu’elles ajouteraient environ 900 millions de dollars à ses coûts au troisième trimestre, soit environ 800 millions d’euros.

Beaucoup s’inquiètent des changements dans la politique commerciale américaine. Pourtant, les investisseurs ont poussé un soupir de soulagement à l’annonce de ce chiffre, l’un d’eux le qualifiant même de « plutôt bon ». D’ailleurs, Apple ne compte pas augmenter le prix de ses produits.

Une production déjà répartie dans le monde

Apple ne part pas de zéro face à ce défi. Lors d’une interview à CNBC, Tim Cook a expliqué que l’entreprise avait déjà pris des mesures pour se protéger des tensions commerciales. Environ la moitié des iPhone vendus aux États-Unis sont maintenant fabriqués en Inde, et la plupart des autres produits destinés au marché américain viennent du Vietnam.

Cette répartition de la production dans différents pays est le fruit d’une stratégie mise en place depuis plusieurs années. Elle permet aujourd’hui à Apple de moins dépendre de la Chine et de mieux résister aux changements de politique commerciale.

Déplacer la fabrication d’appareils aussi complexes que les iPhone n’est pas simple. Il faut former de nouveaux partenaires, s’assurer que la qualité reste identique et créer tout l’écosystème et l’infrastructure nécessaire.

Mais rien ne garantit que cette situation favorable durera. Les relations entre les États-Unis et la Chine restent tendues. De nouvelles taxes pourraient apparaître ou les taxes actuelles pourraient augmenter, ce qui bouleverserait les calculs d’Apple.

Malgré ces incertitudes, Tim Cook reste fidèle à la philosophie d’Apple : « Nous continuerons à diriger l’entreprise comme nous l’avons toujours fait, avec des décisions bien réfléchies, en privilégiant les investissements à long terme et en nous concentrant sur l’innovation.«

Pour le moment, le prix des produits Apple ne devrait donc pas augmenter, contrairement à ceux de nombreuses marques, dont récemment les produits Xbox de Microsoft.

