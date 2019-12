Samsung Galaxy A71, A70 et A70s : qu’est-ce qui a changé ?

Le Galaxy S71 a été officialisé ce matin, seulement 3 mois après l'arrivée du Galaxy A70s. Profitons-en pour évoquer les différences entre ces modèles.

Le Samsung Galaxy A70 a été officialisé en avril 2019, le Galaxy A70s en septembre 2019 et le Galaxy A71 en décembre 2019. Trois dates très proches pour un smartphone très populaire, le Galaxy A70 est resté longtemps parmi les smartphones les plus recherchés sur Frandroid entre mai et septembre 2019.

Ce Galaxy A71 appartient donc à la nouvelle génération de Galaxy AX1, avec un Galaxy A51 également annoncé au même moment. Nous nous sommes intéressés aux changements entre ces générations.

Un saut qualitatif et quantitatif en photographie

Ce n’est pas simple de marquer des différences nettes entre plusieurs générations de smartphones quand les annonces s’enchaînent tous les 4 mois.

Pour le A71, Samsung a fait le choix de la photographie. On profite donc de quatre caméras au lieu de deux, c’est beaucoup, avec un nouveau mode qui n’était pas disponible avant : le mode macro qui permet une prise de vue rapprochée. On en profite pour évoquer la macrophotographie qui n’est pas simplement une prise de vue rapprochée, on parle de macrophotographie lorsque la taille de l’image formée sur le capteur est au moins aussi grande que celle du sujet photographié. Bref, revenons à notre A71.

Samsung a également profité du A71 pour changer le capteur principal de son smartphone : il passe de 32 à 64 mégapixels avec une ouverture f/1,8 (ce qui était déjà le cas sur le Galaxy A70S). La caméra ultra grand-angle passe également de 8 à 12 mégapixels, et la troisième caméra de 5 mégapixels n’évolue pas. Cette dernière caméra sert toujours comme une caméra de profondeur de champ pour le mode portrait. Enfin, comme nous l’avons déjà dit, la quatrième caméra est nouvelle et spécialisée dans la macrophotographie, avec une optique qui ouvre à f/2,4.

Un meilleur SoC

L’autre grande différence est l’arrivée du Snapdragon 730 en lieu et place du Snapdragon 675. Le Snapdragon 730 utilise une gravure en 8 nm (contre 11 nm sur le S675), avec un processeur basé sur des coeurs Kryo 470 qui devraient permettre de gagner 20 à 25 % de performances en plus. Il faudra également s’attendre à de meilleures performances graphiques grâce au Qualcomm Adreno 618 (au lieu de l’Adreno 612).

Le reste est d’ordre esthétique : le Galaxy A71 arbore un trou en lieu et place de l’encoche sur la partie supérieure de l’écran. Il est également un peu plus léger, 179 grammes contre 183 grammes.

Tableau de caractéristiques

Modèle Samsung Galaxy A70s Samsung Galaxy A70 Samsung Galaxy A71 Version de l'OS Android 9.0 Android 9.0 Android 9.0 Interface constructeur One UI Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.7 pouces 6.7 pouces 6.7 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 393 ppp 393 ppp 393 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED Super AMOLED SoC Snapdragon 675 Snapdragon 675 Snapdragon 730 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 612 Qualcomm Adreno 612 Qualcomm Adreno 618 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go 6 Go, 8 Go 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 128 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 1 : 32 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 5 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 32 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 1080p N/C Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 5.0 Réseaux N/C LTE, HSPA, GSM N/C Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) NFC Oui Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Oui N/C Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C USB Type-C Batterie 4500 mAh 4500 mAh 4500 mAh Dimensions 76.7 x 164.3 x 7.9mm 76.7 x 164.3 x 7.9mm 76 x 163.6 x 7.7mm Poids 187 grammes 183 grammes 179 grammes Couleurs Noir, Blanc, Rouge Noir, Blanc, Bleu, Orange Noir, Blanc, Vert, Rose Prix 330€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

