Samsung a officialisé son nouveau Galaxy A70s. C’est une actualisation du Galaxy A70 avec de bonnes surprises.

Très similaire au Galaxy A70 lancé cette année, le Galaxy A70s conserve une grande diagonale d’écran de 6,7 pouces et le design Infinity-U avec son encoche en forme de goutte d’eau. L’écran Super AMOLED est en définition Full HD (2400 x 1080 pixels) et dissimule un capteur d’empreintes digitales dans la partie basse. Sous le capot se trouve le même SoC Snapdragon 675 fourni par Qualcomm, qui peut être couplé avec 6 Go ou 8 Go de RAM. Le Galaxy A70s est disponible en unique version de 128 Go de stockage et peut lire jusqu’à 512 Go via le slot microSD.

Le Galaxy A70s est alimenté par une généreuse batterie de 4 500 mAh qui tire parti de la même technologie de charge ultra rapide de 25 Watts que le Galaxy Note 10.

Là encore, les caractéristiques sont pratiquement inchangées par rapport au Galaxy A70.

Qu’apporte donc cette actualisation du Galaxy A70 ?

En plus d’un design un poil revu, l’actualisation du Galaxy A70 apporte surtout de nouvelles caméras. Le combo de caméras arrières se composent d’un capteur de 64 mégapixels, d’une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur supplémentaire de 5 mégapixels pour le mode portrait. Pendant ce temps, l’appareil photo selfie offre une définition de 32 mégapixels et une optique avec ouverture f/2.0.

Annoncé par la fin du mois de septembre en Inde, le Galaxy A70s sera vendu autour de 400 euros (6 Go de RAM) et 440 euros (8 Go de RAM). Pour le moment, nous n’avons eu aucune confirmation d’un lancement en Europe.

