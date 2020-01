Prise en main du Samsung Galaxy A71, un smartphone à bon prix sans gros compromis

Pour seulement 100 euros de plus que le Galaxy A51, Samsung offre un appareil plus grand, plus puissant, avec une meilleure autonomie et un appareil photo supérieur. De tous les smartphones de milieu de gamme présentés au CES par le géant coréen (car oui, il y en avait beaucoup), c’est probablement le modèle le plus intéressant.

Le design du Samsung Galaxy A71 rappelle beaucoup celui du Galaxy A51. Si ce n’était du 0,2 pouce de différence entre les deux écrans — 6,7 pouces d’un côté et 6,5 pouces de l’autre — il serait en fait impossible de différencier les deux modèles.

Tout comme avec son petit frère, le Galaxy A71 est offert dans des couleurs vives, sa finition glasstic n’est pas particulièrement agréable entre les mains, les deux boutons sont rassemblés sur un seul côté de l’appareil (Bixby n’a pas sa propre touche) et on retrouve au bas un port USB-C, un haut-parleur unique et un port pour écouteurs 3,5 mm.

Ici aussi, c’est l’écran qui retient surtout l’attention. Avec sa technologie Super Amoled+, son tout petit cadre et sa résolution 1080 par 2400 pixels, on n’a tout simplement pas l’impression de regarder un téléphone de milieu de gamme. Il y a maintenant plusieurs années que les écrans des modèles phares séduisent, mais que les modèles moins chers en font tout autant montre bien à quel point l’industrie s’est améliorée de ce côté.

Pour les appareils photo, le Galaxy A71 offre un module à quatre objectifs, dont la forme rappelle un peu celle des derniers iPhone. On y retrouve un capteur principal de 64 mégapixels avec objectif F/1.8, un objectif macro avec capteur de 5 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur de profondeur pour le mode portrait.

Le module photo en domino Le mode macro du Galaxy A71 en action

Les caractéristiques internes du Galaxy A71 sont finalement légèrement supérieures à celles du Galaxy A51, avec 6 Go de mémoire vive et une batterie de 4500 mAh. L’appareil contient 128 Go d’espace, avec une fente pour carte micro SD au besoin. Du côté du processeur, c’est le Snapdragon 730 (en 8 nm) de Qualcomm qui propulse le tout.

Samsung Galaxy A71 de dos Pour l’interface, c’est One UI

Avec sa gravure plus fine et sa plus grande batterie, on peut d’ailleurs s’attendre à ce que le Galaxy A71 offre une autonomie prolongée par rapport au Galaxy A51. On pourra le confirmer à la sortie du téléphone en février, pour 479 euros en France.