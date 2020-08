Le Samsung Galaxy A71 est en promotion à seulement 329 euros

Sorti début 2020, le Samsung Galaxy A71 reste un très bon smartphone milieu de gamme au rapport qualité-prix intéressant. Aujourd'hui, il est encore plus abordable puisqu'il est affiché à 329 euros sur Rakuten au lieu de 479 initialement.

Que ce soit sur le design, l’autonomie ou l’expérience photo, le Samsung Galaxy A71 est un smartphone offrant un bel équilibre. Il se démarque surtout par son très grand écran. Pour les amateurs de ce type de smartphone, sa baisse de prix est une occasion à ne pas manquer. Il est en effet disponible en promotion avec une réduction de 150 euros sur son prix de lancement.

En bref

Ecran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces

Capteur principal de 64 mégapixels + 3 autres capteurs

Batterie de 4 500 mAh

Le Samsung Galaxy A71 est disponible à seulement 329 euros sur Rakuten, contre 479 euros au lancement du smartphone coréen. Vous recevrez d’ailleurs 16,47 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R. Il est expédié depuis le Royaume-Uni.

Pour en savoir plus

Digne héritier du A70, le Samsung Galaxy A71 est encore et toujours un smartphone milieu de gamme très intéressant au niveau de ses performances. Il se démarque notamment de son petit frère de 6,5 pouces, le A51, par une grande diagonale de 6,7 pouces. L’écran est doté de la technologie Super AMOLED, qui lui confère des contrastes infinis et une excellente luminosité. On aura donc droit à une très bonne lisibilité même en plein soleil.

Côté photo, le A71 dépasse encore le A51 sur son capteur principal de 64 mégapixels, contre 48 pour le A51. Le reste du module photo dorsal est semblable, avec 3 autres capteurs 5 x 12 x 5 mégapixels pour compléter le tout (mode portrait, mode ultra grand-angle et mode macro). Si le smartphone de Samsung pèche quelque peu sur les photos en basse lumière, il saura capturer des clichés aux couleurs vives en plein jour et en intérieur éclairé. La caméra frontale de 32 mégapixels convainc elle aussi avec des selfies satisfaisants.

La performance n’est pas en reste grâce à un Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne. Malgré quelques lenteurs, l’ensemble restera dans l’ensemble fluide et très correct pour ce prix. La batterie de 4 500 mAh offre quant à elle une belle autonomie. Dans notre test, le téléphone a tenu deux jours loin de sa batterie avec un usage assez soutenu. Grâce à son chargeur rapide de 36 W, il se rechargera en un peu plus d’une heure.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy A71.

