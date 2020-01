Huawei P40 et P40 Pro : après le design, ce sont les coloris qui se montrent

Alors qu'on peut déjà se faire une idée du design de ces futurs smartphones, c'est au tour des cinq coloris du Huawei P40 et du Huawei P40 Pro de se montrer.

Les Huawei P40 et P40 Pro vont être dévoilés dans le courant du mois de mars 2020. Certes, ils ne profiteront pas de l’écosystème de Google, mais ils devraient avoir droit à des Huawei Mobile Services plus aboutis si l’on en croit les promesses de la marque, ainsi qu’à un magasin d’applications AppGallery plus pertinent hors de Chine. Ainsi, ils méritent une attention assez particulière.

Le média 91mobiles nous a déjà fourni des rendus intéressants du design du Huawei P40, dévoilant au passage une double bulle dans l’écran et des informations sur sa configuration photo à l’arrière où l’on devrait retrouver trois capteurs, contre quatre sur le modèle Pro. 91mobiles ne s’arrête pas en si bonne route puisque désormais ce sont les coloris qui sont dévoilés.

On aurait ainsi droit à cinq variantes aussi bien pour le Huawei P40 que pour le Huawei P40 Pro nommées comme suit : Black, Blush Gold, Silver Frost, Deep Sea Blue et Ice White. On retient donc, en bon français, des coloris noir, doré, argenté, bleu foncé et blanc nacré.

Reste à savoir si chacun de ces coloris sera disponible en France. Il est en effet fort probable que l’Hexagone n’ait finalement droit qu’à deux ou trois déclinaisons seulement.