Huawei détient le record de vente de smartphones 5G devant Samsung

Qui a vendu le plus de smartphones 5G en 2019 ? Samsung comme Huawei ont sorti leurs chiffres, permettant de placer le dernier devant le premier. Une victoire qui n'est pas aussi anodine qu'il pourrait y paraître.

La 5G va être un sujet important pour nous autres Européens en 2020, alors que les acteurs télécom devraient fournir sa première offre commerciale. Cependant, sur le marché asiatique, la technologie a déjà fait ses preuves en 2019.

Réagissant à cela, les principaux constructeurs du monde ont déjà sorti leurs premiers appareils équipés pour profiter de la 5G. Samsung et Huawei, respectivement premier et deuxième du top mondial, ont naturellement été de la partie. Mais qui s’en est le mieux sorti ?

Huawei l’emporte sur Samsung pour la 5G

XDA Developers met en avant aujourd’hui les chiffres de vente de smartphones 5G de ces deux constructeurs lors de l’année 2019. Samsung a annoncé avoir vendu 6,7 millions de smartphones 5G en 2019, comptant dans ses rangs le Galaxy S10 5G, Note 10 5G, Note 10+ 5G, Fold 5G et Galaxy A90 5G.

Son compétiteur vient de fournir ses chiffres : ce sont 6,9 millions de smartphones 5G qui se sont écoulés pour lui en 2019, comptant le Mate 30 Pro 5G, le Mate 30 5G, le Porsche Design Mate 30 RS, le Mate 20X, le Nova 6 5G, le Mate X, le Honor V30 Pro et le Honor V30. Huawei « l’emporte » donc.

Plusieurs choses sont tout de même à souligner. L’instinct premier est de se dire que malgré ses déboires avec la justice américaine, le constructeur chinois continue de remporter quelques victoires de la sorte, ce qui, en soi, est encourageant et montre une certaine santé de la part de l’acteur.

Une situation temporaire

Cependant… s’arrêter à cela serait quelque peu déloyal. Il faut après tout aussi rappeler que Samsung est en perte de vitesse sur le marché asiatique, et que ses efforts de reconquête ont à peine commencé. De plus, il est un acteur plus global que son concurrent, pouvant lui profiter du marché américain (et ce avant même les problèmes de Huawei) pour augmenter ses profits.

Aussi, la bataille est avant tout perdue… sur le marché asiatique. Mais en 2020, la tendance devrait très rapidement s’inverser en faveur de Samsung qui reste une marque très forte en Occident et en Amérique.