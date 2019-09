Le Porsche Design Huawei Mate 30 RS est la version luxueuse des Mate 30 et Mate 30 Pro. Il se dote d’un dos en cuir véritable, se prive du Play Store et coûte plus cher qu’un Samsung Galaxy Fold.

En plus des Mate 30 et Mate 30 Pro, un autre smartphone a aussi été officialisé : le Porsche Design Huawei Mate 30 RS. Comme tous ses prédécesseurs, ce produit se présente comme un produit luxueux avec un design spécialement pensé dans cette optique.

Dans les faits, le Porsche Design Mate 30 RS fait beaucoup pensé au Porsche Design Mate 20 RS avec un dos en cuir véritable coupé en dos par une dalle en verre rectangulaire en haut de la quelle se loge le module photo — il y a quatre objectifs sur cette nouvelle génération.

Attardons-nous un peu sur le cuir d’ailleurs. Huawei met en avant la très haute qualité du matériau, mais rappelons tout de même que, quelques minutes plus tôt, la marque se targuait de décliner ses Mate 30 et Mate 30 Pro dans du cuir vegan. Le monde du luxe, lui, ne semble pas encore disposé à s’intéresser à la cause animale.

Globalement, le Porsche Design Huawei Mate 30 RS a les mêmes caractéristiques que les Mate 30 et Mate 30 Pro. Et du coup, il est lui aussi privé des services Google. Il faudra donc compter sur les Huawei Mobile Services pour tenter de s’en passer.

Prix et disponibilité

Le Porsche Design Huawei Mate 30 RS est annoncé au prix de 2095 euros avec une configuration de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le produit est donc plus cher que le Galaxy Fold, le smartphone pliable de Samsung.