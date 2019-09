Huawei va révéler sa nouvelle gamme de Mate 30 entourée de nombreuses questions suite à l’affaire qui oppose le gouvernement américain au groupe chinois. Les Mate 30 sortiront-ils en France ? Seront-ils équipés des services Google ? Suivez la conférence avec nous dès 13h45.

Suivez les annonces en direct

La conférence débute à 14 heures (heure de Paris), mais vous pourrez nous retrouver ici dès 13h45. N’hésitez pas à mettre régulièrement à jour la page, nous publierons de nouvelles annonces toutes les 5 à 10 minutes.

14h58 - Mate 30 : focus sur EMUI 10, l'interface maison de Huawei

On passe à EMUI 10, l’interface maison Android de Huawei. Son mode sombre, ses nouvelles couleurs, sa nouvelle disposition… Vous pouvez déjà découvrir tout ça dans notre article dédié et même une vidéo sur notre chaîne YouTube.

14h50 - Le Huawei Mate 30 Pro mise à fond sur la vidéo : 4K, super ralenti...

Huawei a longuement évoqué la vidéo sur son Mate 30 Pro. L’appareil filme en 4K à 60 ips, il peut également produire des ralentis à 7680 ips en vidéo. Ce qui est assez dingue… par contre ce ralenti est disponible sur une action très courte.

Comme le Mate 20 Pro l’an dernier était l’un des premiers smartphones à proposer un effet bokeh en vidéo, le Mate 30 Pro reprend cette fonction (comme le Galaxy Note 10). Une fonction reprise un peu partout maintenant, mais rarement aussi bien que chez Huawei. Cela demande beaucoup de ressources de traitement pour flouter l’arrière plan d’une vidéo.

14h40 - Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro : voici les caractéristiques photo

Les Mate 30 et Mate 30 Pro font encore une fois de la photo l’argument numéro 1. On retrouve 4 caméra à l’arrière avec de l’ultra grand angle et du télézoom, un capteur 3D et un nouveau mode Pro-Bokeh.

Des différences les différences entre les Mate 30 et 30 Pro existent : on retrouve sur les deux modèles le capteur photo rouge jaune bleu principal, le Pro possède néanmoins un capteur 40 mégapixels pour l’ultra grand angle (16 mégapixels sur le classique). La caméra principale bénéficie également d’une plus grande ouverture pour l’optique ultra grand angle (f/1,8 vs f/2,2). Les deux smartphones montent jusqu’à un ISO (sensibilité du capteur) totalement fou de 204 800 (Mate 30) et 409 600 (Mate 30 Pro). Evidemment, il est peu probable que cette valeur soit souvent utilisé qu’elle entraîne beaucoup de bruit. Notez également l’arrivée la présence d’un mode macro, déjà présent sur les anciennes générations.

L’autre grosse différence entre le Mate 30 et le Mate 30 Pro est l’optique du capteur principal, plus grande sur le Pro, et la stabilisation optique que l’on retrouve uniquement sur le Pro.

14h32 - Huawei Mate 30 : du graphène... mais par pour la batterie

Huawei a annoncé avoir utilisé du graphène, ce matériau très prometteur. Mais le graphène n’est toujours pas dans les batteries… il est présent dans les Mate 30 pour le système de refroidissement.

Pour la charge, les Mate 30 bénéficient néanmoins d’une nouvelle charge rapide : une charge filaire jusqu’à 40 Watts, et une charge sans fil jusqu’à 27 Watts. Il y a également un nouvel accessoire pour la voiture et la charge sans fil nommé « In-car Wireless ».

Il y a toujours la charge sans fil inversée qui fonctionne aussi… avec un rasoir.

14h26 - Huawei Mate 30 Pro : le paquet sur la 5G

L’arrivée de la 5G est compliquée car elle se déploie de manière très différente en fonction des régions dans le monde.

Huawei semble avoir souhaité mettre en exergue tout son savoir-faire dans les télécommunications en intégrant toutes les bandes de fréquences possibles sur la version 5G du Mate 30 Pro. Il est nommé « seconde génération de smartphone 5G » avec des performances meilleures que la concurrence.

Le Mate 30 PRo est compatible 5G NSA et 5G SA, nous vous invitons à lire le dossier dédié à la 5G pour comprendre ce qu’il en est.

14h23 - Huawei Mate 30 Pro : pas de boutons physiques

Le Mate 30 Pro n’a pas de bouton physique. Cela semble être une tendance après le Vivo Nex 3. Mais il faudra convaincre après l’échec de HTC et de son U12+ très décevant. Vous avez néanmoins une zone tactile sur les côtés du téléphone.

14h17 - Huawei Mate 30 Pro: toujours une encoche, mais plus fine et plus utile

L’encoche de du Mate 30 Pro héberge tout un tas de capteurs à l’image du Face ID de l’iPhone 11. Huawei compare sa taille mais aussi ses fonctions.

Avec un capteur de gestes dans l’encoche, Huawei veut chercher une alternative au capteur Soli qui sera intégré dans le Pixel 4.

14h11 - Les Mate 30 et Mate 30 Pro sont officialisés !

Huawei a officialisé les Mate 30 et Mate 30 Pro, même si la photographie a été la première caractéristique évoquée, c’est l’écran qui est décrit. Geoffroy est déçu de l’absence de 90 Hz, « On pouvait espérer que Huawei adopte la tendance du 90 Hz mais ça ne semble pas être le cas ».

Le Mate 30 Pro profite donc d’un écran OLED en définition 2400 x 1176 pixels dont les performances ont été améliorées. C’est un écran flexible dans un corps solide, les côtés de l’écran sont complètement incurvés.

14h05 - Huawei sortira son Mate X pliable en Chine en octobre

Huawei ouvre sa conférence avec beaucoup d’enthousiasme. Huawei très fier de sa croissance de 26 % par rapport au premier semestre 2018. Pour rappel, Huawei subit les frondes du gouvernement américain depuis mai 2018. Les conséquences de ce blocage ne se ressentent donc pas sur le premier semestre 2019.

Nous apprenons aussi que le Mate X sera lancé en Chine le mois prochain… en octobre. Pas de nouvelles pour l’Europe.

13h54 - La conférence va débuter !

Les journalistes et analystes s’installent dans la salle de conférence à Munich en Allemagne. La conférence va débuter dans quelques instants, nous avons Geoffroy et Brandon sur place pour les analyses, mais aussi la prise en main des appareils annoncés après le keynote.

Où et quand suivre la conférence Huawei ?

Huawei annonce sa série Mate 30 à Munich, en Allemagne, le 19 septembre à 14 heures (heure de Paris). Le slogan de l’événement est « Repenser les possibilités ». Comme vous pouvez le constater, Huawei doit repenser ses possibilités dans le contexte actuel.

Pour suivre le live, nous vous proposons d’ouvrir cette page dès 13h45. Huawei diffusera les annonces en direct sur sa chaine YouTube avec la vidéo ci-dessous. Le hashtag #RethinkPossibilites sera également utilisé pour cet événement.

Mate 30 et Mate 30 Pro : tout ce que l’on attend

Comme vous le savez, on s’attend évidemment à l’annonce de la gamme Mate 30, y compris le Mate 30, le Mate 30 Pro et le Mate 30 Lite, il ne reste plus beaucoup de détails à révéler suite aux nombreuses fuites sur ces appareils.

Au sommet de la gamme se trouve le Mate 30 Pro. Les visuels publiés un peu partout sur le web suggèrent que le smartphone sera équipé d’une large encoche en haut de l’appareil et d’un écran incurvé sur les côtés gauche et droit, comme sur le Nex 3 de Vivo. À l’arrière, vous pourrez retrouver la marque Leica bien connue, ainsi que quatre caméras contenues dans une découpe circulaire.

En comparaison avec le Pro, le Mate 30 semble avoir un écran plus compact. Le Mate 30 Pro et le Mate 30 devraient tous deux utiliser le nouveau SoC Kirin 990 de Huawei, qui propose une variante avec un modem 5G intégré.

Le Mate 30 Lite a un design très différent des deux autres Mate 30, avec un trou pour la caméra à l’avant, une rangée de caméras carrée à l’arrière et un capteur d’empreinte digitale à l’arrière. Il devrait reprendre le design du Nova 5i Pro, annoncé en juillet dernier, qui utilise un SoC Kirin 810 moins puissant.

Nous vous invitons à consulter notre dossier dédié aux Mate 30 et Mate 30 Pro avec bien plus d’informations sur les appareils attendus.

En plus de ces smartphones, Huawei devrait lancer une nouvelle montre intelligente (Huawei Watch GT 2), une TV de marque Huawei (équipée d’HarmonyOS) et une tablette MediaPad M6.