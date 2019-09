Après plusieurs mois de teasing, Vivo a finalement dévoilé son nouveau smartphone haut de gamme. Le Vivo Nex 3 reprend quasiment toutes les caractéristiques attendues sur un modèle premium, avec un écran pour le moins éblouissant.

Cela fait désormais plusieurs semaines que Vivo a commencé à teaser son Nex 3. Un teasing qui est finalement arrivé à son terme ce lundi avec l’officialisation de l’appareil. Comme prévu, le Vivo Nex 3 propose parmi les caractéristiques les plus intéressantes du marché, en plus d’un design résolument premium avec son écran aux courbures très prononcées.

Le smartphone de Vivo est ainsi doté d’une puce Snapdragon 855+, la mise à jour du SoC de Qualcomm orienté vers le jeu mobile pour un gain en performances. Il est également doté de 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage selon les versions. Du côté de la batterie, le Vivo Nex 3 peut se targuer d’un accumulateur de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 44W. Il n’est cependant pas compatible avec la charge sans fil.

Un grand écran aux courbures très prononcées

Surtout, c’est l’écran du Vivo Nex 3 qui impressionne. On savait déjà qu’il occuperait 99,6% de la face avant de l’appareil, mais les caractéristiques sont elles aussi pour le moins alléchantes. L’affichage utilise une dalle Amoled de 6,89 pouces capable d’afficher une définition de 2256 pixels par 1080. Il intègre également un lecteur d’empreintes. Plus étrange, pour pousser au maximum l’aspect incurvé de l’écran, Vivo a décidé de se passer des boutons de volume et de mise sous tension. Le constructeur a intégré un système de pression avec retour haptique, à l’instar de ce que proposait déjà HTC avec le U12 Plus.

Pour la photo, le Vivo Nex 3 est doté d’un triple module photo au dos composé de :

Appareil photo principal de 64 mégapixels (f/1,8)

Appareil ultra grand-angle 13 mégapixels (f/2,2)

Appareil macro 13 mégapixels (f/2,48)

Surtout, en façade, Vivo a repris le même concept que sur le Vivo Nex S avec un appareil photo rétractable pour les selfies. Celui-ci est doté d’un capteur de 16 mégapixels (f/2,09) et est censé s’ouvrir plus rapidement grâce à un nouveau système mécanique.

Par ailleurs, malgré l’absence de boutons physiques, Vivo n’a pas oublié les connectiques, puisque le Vivo Nex 3 est doté d’une prise USB-C ainsi que d’une connectique jack 3,5 mm pour brancher un casque audio.

Le Vivo Nex 3 sera disponible dans deux coloris — noir ou blanc — et trois configurations. La première version, en 8/128 Go sera proposée en Chine à 4998 yuans (639 euros HT). Les deux autres ajoutent la compatibilité 5G et sont proposés à 5698 yuans (729 euros HT) pour 8/256 Go et 6198 yuans (793 euros HT) pour 12/256 Go. Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite pour la France où Vivo n’est pas encore implanté.