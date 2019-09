La sortie du Nex 3 de Vivo se profile à grands pas. Alors qu’il a déjà pu être pris en main la semaine dernière, le smartphone a désormais vu sa fiche technique — particulièrement intéressante — publiée avant même son officialisation.

La semaine dernière, on a pu découvrir une prise en main du Vivo Nex 3 par le YouTubeur Mrwhosetheboss. Une vidéo qui a permis de découvrir son design, mais le vidéaste était resté particulièrement discret quant à la fiche technique du smartphone. On en sait désormais davantage grâce à une publication sur le réseau social chinois Weibo repérée par GSM Arena. Les caractéristiques mises en ligne par le compte Digital Chat Station, sont tout de même à prendre avec des pincettes, même si le leakeur a plutôt un bon historique en matière de fuites.

On peut découvrir que Vivo prévoirait de sortir deux versions de son Nex 3, une compatible 4G uniquement, et une qui serait dotée d’une compatibilité 5G. En dehors de cette différence de réseau, les deux modèles seraient parfaitement identiques.

Le Vivo Nex 3 devrait proposer un très grand écran incurvé de 6,89 pouces permettant d’afficher 2256 pixels par 1080. Il serait également doté d’une puce Snapdragon 855+, la dernière version du SoC de Qualcomm particulièrement orientée vers le jeu mobile. À ce processeur seraient adossés 8 ou 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage selon le modèle. Pour la batterie, Vivo aurait par ailleurs prévu un accumulateur de 4 500 mAh avec une compatibilité charge rapide de 44W par prise USB-C. En matière de connectique, on retrouverait également une prise jack 3,5 mm pour connecter un casque audio.

Trois appareils photo au dos pour le zoom et l’ultra grand-angle

Concernant la photo, le Vivo Nex 3 devrait embarquer trois appareils au dos. Le premier serait un grand-angle classique de 64 mégapixels, mais on retrouverait également un téléobjectif avec capteur de 13 mégapixels et un ultra grand-angle avec lui aussi un capteur de 13 mégapixels. En façade, c’est un capteur de 16 mégapixels qui serait intégré dans l’appareil photo rétractable pour les selfies.

Pour l’heure, on ignore encore quand Vivo dévoilera officiellement son Nex 3. Reste qu’avec un appareil déjà pris en main, plusieurs teasers par le constructeur chinois et une fiche technique en fuite, il ne devrait pas tarder à être présenté.