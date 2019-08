On savait déjà qu’il aurait un écran splendide : des fuites sur le prochain flagship de Vivo laissent entrevoir le meilleur de ce qui se fait en 2019 pour les autres éléments du smartphone.

Son design avait déjà fuité il y a une dizaine de jours. Le Vivo Nex 3 s’annonce comme le prochain smartphone haut de gamme de la marque chinoise. Celle-ci s’était déjà distinguée en incorporant la crème de la crème des innovations smartphone : c’était par exemple la première à avoir intégré une caméra avant rétractable, dans son Nex S d’il y a un an, de façon à avoir l’écran le plus large possible.

Vivo NEX 3 (5G) specs leaked:

• 99.6% screen-to-body ratio (waterfall display)

• Snapdragon 855 Plus

• 64MP Camera

• 5G (via https://t.co/WOIPgOkCIf) pic.twitter.com/LR17Q8St3N — Ben Geskin (@BenGeskin) August 25, 2019

C’est un blog chinois qui est à l’origine de la fuite, et même s’il est cité par le leaker réputé Ben Geskin, les informations sont à prendre avec des pincettes. Avec un ratio colossal de 99,6% pour l’écran, on confirme les visuels d’il y a deux semaines avec l’affichage en « chute d’eau ».

Pour les nouveautés, le Nex 3 embarquerait ce qui se fait de meilleur dans le secteur en ce moment. Côté SoC, on aurait un Snapdragon 855 Plus, le dernier-né de Qualcomm. L’appareil serait un des premiers à disposer d’une caméra à 64 mégapixels — seul Samsung a annoncé fabriquer de tels capteurs photo, et Xiaomi aurait un tel smartphone en préparation. Et enfin, la 5G serait supportée, dans la lignée des intentions de bien des constructeurs de smartphones cette année.