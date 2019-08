Depuis quelques jours, Vivo a commencé à teaser l’annonce de son futur smartphone haut de gamme, le Vivo Nex 3. Ce jeudi, c’est l’un des responsables produit de la marque qui a dévoilé les éléments de design du futur smartphone.

Si Vivo n’est pas une marque particulièrement populaire en France, elle a su attirer l’attention il y a un peu plus d’un an, lors du MWC 2018. Le constructeur avait à l’époque présenté son Vivo Apex, un prototype qui deviendra un peu plus tard le Vivo Nex S et qui avait la particularité de présenter un écran sans aucune bordure, avec lecteur d’empreintes intégré, et une caméra rétractable.

Depuis, nombre de constructeurs — comme OnePlus, Xiaomi ou Huawei — ont repris ces éléments de design. Autant dire que pour le successeur du Nex S, Vivo est particulièrement attendu au tournant. En début de semaine, on a appris que contrairement au Galaxy Note 10, le Vivo Nex 3 conservera la prise casque. Une surprise puisque le prototype de Vivo Apex 2019 dévoilé il y a quelques mois sacrifiait l’ensemble des prises et boutons.

Désormais, c’est au tour de Li Xiang, responsable produit chez Vivo, de partager sur le réseau social chinois Weibo certains éléments de design. Ce jeudi, il a en effet mis en ligne un schéma sur lequel on peut découvrir le design du futur smartphone avec un écran incurvé en forme de « chute d’eau », à l’instar de ce que Huawei prévoit pour son Mate 30 Pro, et de très fines bordures en haut et en bas du smartphone. Par ailleurs, le dessin montre également une surface de l’écran qui semble s’inspirer d’une goutte d’eau — comme sur le Vivo Apex 2019 — et un large module photo au dos. Celui-ci devrait intégrer trois appareils photo avec un objectif principal ouvrant à f/1,8. Sur la tranche inférieure, le schéma semble laisser de l’espace pour la prise casque, tandis qu’un large haut-parleur semble intégré au milieu. De quoi se demander où sera proposée la prise USB-C.

Le Vivo Nex 3 pourrait être annoncé dans les prochaines semaines. Si Vivo n’est pas implanté sur le marché européen, cela pourrait changer prochainement. Cette marque du groupe BBK Electronics, cousine d’Oppo, OnePlus et Realme, devrait en effet débarquer en Europe d’ici la fin de l’année 2019.