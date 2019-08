Le Vivo Nex 3 s’apprête à être officiellement dévoilé. Un vidéaste a pu l’essayer en avant-première pour fournir ses premières impressions.

Vivo est un constructeur chinois qui n’hésite pas à parfois faire des choix courageux sur le marché. Il a tenté il y a quelque temps d’offrir un smartphone sans touches physiques ni port de recharge, à titre d’exemple, et a été l’un des premiers à adopter les caméras motorisées.

Alors que le Vivo Nex 3 se prépare, il a plusieurs fois fait l’annonce d’un écran étonnant. Aujourd’hui, le vidéaste Mrwhosetheboss a pu le prendre en main pour une longue vidéo.

Prise en main du Vivo Nex 3

Comme on peut le voir, le Vivo Nex 3 fait l’abandon des touches de volume et de verrouillage physiques sur le côté du smartphone. Il s’agit désormais de deux zones tactiles à retour haptique, comme HTC l’a déjà essayé sur son HTC U12+. Cela ne nous avait pas convaincus, mais sait-on jamais : Vivo semble avoir une autre idée derrière la tête.

Surtout, la star de cette prise en main est son grand écran (aux dimensions et caractéristiques non dévoilées), qui se courbe sur les côtés pour épouser très largement les bordures. Cela n’est pas sans rappeler le tout premier Galaxy Note Edge, avant que Samsung ne fasse preuve d’un peu plus de mesure sur la technologie.

Si beau qu’il soit, on ne peut donc s’empêcher d’avoir quelques questions sur ce dernier. Comment va-t-il, par exemple, éviter que de faux positifs soient enregistrés par l’écran ? Ou faire en sorte que ces touches tactiles soient aussi satisfaisantes à l’usage que le « bon vieux » clique d’une touche physique ?

Il reste encore beaucoup à découvrir sur l’appareil, la version prise en main n’étant pas totalement finalisée, et ce notamment sur la photo. Aussi, nous attendrons de pouvoir nous-mêmes le découvrir et être surpris. En bien ou en mal ? Cela reste à déterminer.