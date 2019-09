Alors que Huawei doit présenter ses nouveaux appareils hauts de gamme ce jeudi à Munich, le constructeur chinois aurait opté pour une sortie limitée. Les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro ne devraient ainsi pas être commercialisés en France.

Ce jeudi, Huawei doit officialiser ses deux nouveaux smartphones hauts de gamme, les Mate 30 et Mate 30 Pro. Deux smartphones particulièrement attendus non seulement en raison de leurs caractéristiques premium, mais également compte tenu du contexte politique. En effet, en raison du moratoire américain sur les appareils Huawei, les smartphones pourraient sortir sans les services Google et notamment le Google Play Store.

Une absence potentielle qui semble particulièrement inquiéter les distributeurs. La semaine dernière on apprenait dans les colonnes du Figaro que certains revendeurs auraient décidé de ne pas proposer les deux nouveaux smartphones en raison des risques de mécontentement des utilisateurs. Finalement, afin d’éviter un fiasco, Huawei aurait tout simplement décidé de ne pas sortir ses appareils dans certains pays européens, dont la France.

Une sortie « quasiment inutile » sans les services Google

Plusieurs sources ont en effet indiqué au site néerlandais LetsGoDigital que « Le Huawei Mate 30 ne serait pas disponible en ‘Europe Centrale’. Cela s’applique à l’ensemble de la gamme Mate 30, y compris les versions Lite et Pro. Huawei a compris que lancé un smartphone haut de gamme sans les applications Google en Europe étant quasiment inutile ». Pour Huawei, la région « Europe centrale » concerne la plupart des pays européens comme le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne ou… la France.

Interrogé, Huawei France nous a affirmé « ne pas savoir d’où vient cette info » et nous invite à patienter jusqu’à la conférence de ce jeudi pour avoir « tous les éléments » quant à la disponibilité des smartphones.

Huawei organise néanmoins une présentation mondiale de son smartphone à Munich ce jeudi. Reste encore à déterminer si tous les pays européens seront concernés par cette absence du Huawei Mate 30 sur leur marché. D’ici là, vous pouvez consulter notre dossier complet sur tout ce que l’on sait sur les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro.