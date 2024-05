Apple et Google s’unissent pour éviter qu’on vous suive à votre insu

Apple et Google se sont mis d'accord : ils ont pu créer un standard industriel baptisé Detecting Unwanted Location Tracker. L'objectif : alerter les utilisateurs iOS et Android si un traceur Bluetooth les suit alors qu'il ne leur appartient pas. De quoi éviter d'être suivi à son insu.

Depuis l’arrivée des AirTag, les histoires se multiplient à propos de personnes suivies à leur insu par des traceurs Bluetooth. C’est par exemple ce qui était arrivé à une enseignante, dont des parents d’élève voulaient suivre leur enfant, comme elle le relatait dans l’émission Les Pieds sur terre. Pour éviter que des situations similaires, voire plus glauques se reproduisent, Apple et Google unissent leurs compétences.

Un standard industriel commun pour débusquer les mouchards Bluetooth

C’est dans un communiqué de presse canadien plutôt laconique qu’Apple a officialisé la création d’un standard industriel en collaboration avec Google. Son petit nom : Detecting Unwanted Location Trackers. Une première dans l’industrie rendue possible grâce au consortium Internet Engineering Task Force. D’autant plus que cela fait plus d’un an qu’on attendait que cette collaboration porte ses fruits. L’idée : alerter les utilisateurs iOS et Android s’ils sont suivis par un traceur Bluetooth dont ils ne sont pas propriétaires.

De quoi prévenir les utilisations abusives de ces produits qui ne sont plus très chers et qui peuvent être très efficaces. C’est le cas, puisque si ces traceurs peuvent nous suivre, c’est aussi à cause du plus puissant des mouchards : notre propre smartphone. En effet, il peut très bien permettre aux traceurs Bluetooth de nous suivre en s’y connectant.

Des alertes en cas de suivi et des instructions pour désactiver les AirTag frauduleux

En cas de suivi abusif, les iPhone (iOS 17.5 minimum) et les smartphones Android (Android 6 minimum) enverront une alerte « [Objet] trouvé bougeant avec vous ». Cela fonctionne avec n’importe quel AirTag, accessoire certifié Find My d’Apple ou tout autre traceur Bluetooth compatible avec le standard Detecting Unwanted Location Trackers. L’iPhone peut même faire émettre un son au traceur afin de permettre de le trouver. Il affichera même des instructions pour le désactiver.

Certains traceurs Bluetooth existants ne seront pas compatibles, mais plusieurs constructeurs ont annoncé vouloir en fabriquer : parmi eux, Chipolo, eufy, Jio, Motorola ou encore Pebblebee. Pour le moment, on n’a que peu d’informations à propos de ce standard, mais tout porte à croire que Google en parle davantage ce soir. Plusieurs annonces sont prévues à propos d’Android 15, et plus généralement à propos de son système d’exploitation.

Par ailleurs, on s’attend à des annonces autour de Find My Device de Google, qui devrait fonctionner de paire avec Find My d’Apple.

