Google résout l’un des principaux soucis de Google Drive

Avec cette mise à jour, Google Drive va charger plus rapidement vos vidéos pour une lecture fluide sur le service. Il était temps.

Google Drive s’améliore avec une mise à jour qui va faciliter la vie. Si le service de partage de fichiers dans le cloud est reconnu pour sa fiabilité, il est cependant à la traine sur un sujet en particulier : le partage de vidéos.

Si vous déposez une vidéo pour la relayer à d’autres utilisateurs, il est souvent nécessaire d’attendre plusieurs minutes avant qu’elle soit traitée et alors même, sa lecture est souvent saccadée ou en mauvaise qualité. Cela devrait changer avec cette mise à jour.

Google Drive accélère la lecture de vidéos

Dans un article sur son blog officiel, Google annonce le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité pour les vidéos uploadées sur sa plateforme. Le DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) va ainsi adapter plus efficacement la qualité des vidéos transcodées sur le service.

Google Drive traite en effet toutes les vidéos que vous lui soumettez, pour en réduire le poids mais aussi en accélérer la lecture. Mais l’expérience utilisateur était encore perfectible, avec des vidéos qui ne se chargeaient bien souvent pas et une qualité de lecture souvent passable.

DASH va ainsi offrir « une lecture adaptative du débit binaire, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une lecture à plus ou moins haute résolution en fonction de la qualité de leur réseau local ». On peut donc s’attendre à des vidéos qui se lancent plus rapidement et une réduction du buffering en pleine lecture.

Toutes les nouvelles vidéos déposées sur Google Drive exploiteront cette nouvelle fonctionnalité alors que les vidéos existantes seront mises à jour d’ici à la fin de l’année.

L’application iOS de Google Drive s’améliore

Google a aussi mis à jour la version iOS de l’application Google Drive en implémentant les mêmes améliorations que la version Android pour la recherche de fichiers.

Concrètement, il est maintenant possible pour les utilisateurs d’iPhone de filtrer les fichiers par type, propriétaires, mais aussi date de dernière mise à jour. Ces filtres seront présents lors d’une recherche, mais aussi une fois sur la page de résultats pour les afficher davantage.