Google Drive : ce petit changement va vous aider à retrouver plus facilement vos fichiers

La page d'accueil de Google Drive est revue par Google. Elle propose désormais des suggestions personnalisées de fichiers et de dossiers. De quoi retrouver encore plus rapidement ceux que vous avez récemment ouverts ou modifiés.

C’est un petit pas de plus de Google Drive vers plus de productivité, et le faisant davantage ressembler à son concurrent direct, Microsoft 365 (Office). La page d’accueil de l’application a tout simplement été revue pour être plus facile à utiliser.

Pour aller plus loin

Stockage cloud gratuit : quels sont les meilleurs services en 2023 ?

La page d’accueil de Google Drive se met à la page

Comme le rappelle 9to5Google, c’est en mai dernier que Google a commencé à tester une nouvelle page d’accueil par défaut pour la version web de Google Drive. Un test qui a l’air d’avoir porté ses fruits puisqu’il est progressivement déployé pour tous. Un déploiement qui concerne autant les clients Google Workspace que tous les utilisateurs d’un compte Google : il devrait se terminer en janvier prochain.

Une nouvelle page par défaut qui propose des « suggestions personnalisées de fichiers et de dossiers » décidées par des « algorithmes d’apprentissage automatique » selon Google. Parmi elles, on trouve bien sûr les documents récemment ouverts, partagés ou modifiés, mais également les fichiers joints à des événements prochains inscrits dans Google Agenda.

Si l’on connaissait déjà les boutons trieurs de types, dates de modifications et autres, deux autres font leur apparition. L’un pour afficher uniquement les fichiers, l’autre pour les dossiers.

Pour celles et ceux qui ne voudraient pas de cette page d’accueil, un changement dans les paramètres permet de définir l’onglet « Mon Drive » comme page d’accueil, comme c’était le cas auparavant.

Vers davantage de cohérence avec les versions mobiles

Google profite de cette refonte pour légèrement modifier le design de ladite page d’accueil, afin de lui faire adopter ses normes Material Design 3, qui se veulent plus moderne et qui permettent « de naviguer dans Drive de manière beaucoup plus efficace ».

De plus, ce changement rentre en cohérence avec les récents changements effectués sur les versions iOS et Android de Google Drive. Elles disposent elles aussi d’une page d’accueil similaire depuis quelque temps.