Le prix de ce chargeur Samsung 3-en-1 compatible Qi2 chute sous les 100 €

Le chargeur universel Qi2 Trio de Samsung, qui peut recharger des appareils avec une puissance de 15W ou de 45W, est un modèle ultra-pratique qui peut vite se rendre indispensable. Actuellement, son prix passe de 149 euros à 99 euros chez Boulanger grâce à une réduction et à une ODR.

PossĂ©der un chargeur rapide chez soi, c’est bien, mais avoir un accessoire capable de recharger trois appareils simultanĂ©ment, avec une puissance de charge pouvant grimper jusqu’Ă 45W, c’est encore mieux. C’est par exemple le cas du chargeur universel Trio de Samsung, qui est en plus compatible avec la norme Qi2. Un modèle qui peut vous revenir en ce moment Ă moins de 100 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le chargeur Samsung Qi2 Trio

Une charge USB, secteur et par induction

Compatible avec la norme Qi2

Une puissance de charge de 15W ou de 45W

D’abord proposĂ© Ă 149 euros, puis rĂ©duit Ă 129 euros, le chargeur Samsung Qi2 Trio peut dĂ©sormais vous revenir Ă 99 euros chez Boulanger grâce Ă une ODR de 30 euros valable jusqu’au 24 juin 2025.

Un chargeur élégant et polyvalent

Avec sa conception noire et chromĂ©e, le chargeur Samsung Qi2 Trio est un accessoire plutĂ´t Ă©lĂ©gant qui ne fait clairement pas tâche sur un bureau ou une table de chevet. Comme son nom l’indique, il est aussi et surtout Ă©quipĂ© de trois surfaces, qui lui permettent d’accueillir trois produits pour les recharger en mode sans-fil, par induction.

Par exemple, un smartphone sur le plus grand rond, une montre connectĂ©e sur le plus petit rond et un boĂ®tier d’Ă©couteurs sur le socle. Mais ce n’est pas tout, le chargeur est aussi Ă©quipĂ© d’un port USB-C, ce qui vous permet de charger rapidement un autre appareil compatible.

La norme Qi2 pour s’adapter Ă tous les appareils

L’autre point fort de ce chargeur Samsung, c’est Ă©videmment sa compatibilitĂ© avec la norme de charge sans fil Qi2, un standard basĂ© sur la technologie MagSafe d’Apple. Ainsi, vous pourrez y poser des appareils compatibles avec cette norme et surtout munis des fameux aimants utilisĂ©s pour aligner la bobine de charge d’un smartphone ou autre produit avec celle d’un chargeur.

Ainsi, ce chargeur est bel et bien universel et peut offrir une charge sans fil rapide Ă tout un tas d’appareils. CĂ´tĂ© performances, la puissance pour la charge par induction s’Ă©lève Ă 15W tandis que celle pour la charge filaire s’Ă©tablit Ă 45W. Un bon moyen de rĂ©cupĂ©rer des points de batterie en un rien de temps.

