Le Xiaomi 14T devient un flagship killer comme on les aime grâce à cette offre inédite

La série T des déclinaisons des Xiaomi 14 affiche un rapport qualité/prix très convaincant, c’est d’autant plus vrai maintenant que le modèle classique est proposé à 503 euros au lieu de 653 euros habituellement.

Xiaomi 14T // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra représentent ce qui se fait de mieux chez le géant chinois, mais ces smartphones ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. Vous pouvez toujours vous tourner vers la série T, une bonne alternative aux modèles plus haut de gamme avec une fiche technique équilibrée en conservant un prix contenu. Le 14T en fait partie, et devient plus intéressant après 150 euros de remise.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour le Xiaomi 14T

Un design réussi et une belle qualité photo

Les performances haut de gamme

La charge rapide de 67 W

Disponible à 653 euros, le Xiaomi 14T (12 + 256 Go) est actuellement affiché à 553 euros sur le site officiel, mais grâce à un coupon de réduction de 50 euros, le téléphone tombe à 503 euros. L’offre est valable jusqu’au 25/05.

Prix affiché une fois le coupon de réduction appliqué // Source : Xiaomi

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 14T. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des prestations haut de gamme, mais…

Même face à la version Pro, le Xiaomi 14T possède toutes les qualités d’un bon smartphone. Niveau performances, il récupère un Dimensity 8300 Ultra d’ancienne génération, qui continue de se débrouiller. Le smartphone est fluide en toutes circonstances, même lors de l’utilisation du multitâche.

Côté gaming, avec Fortnite en mode Épique et tous les détails au maximum, le framerate se maintient entre 30 et 34 fps. Il faut passer en mode Moyen pour profiter d’un 60 fps assez stable. Attention toutefois, si vous jouez de façon intensive, il aura tendance à beaucoup chauffer et perdre en performances.

En face avant, on a une dalle AMOLED de 6,67″ qui affiche 2712 x 1220 pixels avec un taux de rafraîchissement dynamique entre 60 Hz et 144 Hz. Le rendu global est très satisfaisant, mais on aurait tout même apprécié une luminosité plus importante pour une meilleure lisibilité en extérieur.

Un bon compagnon doué en photo

Pour les personnes ayant une utilisation plutôt intensive, Xiaomi prend soin d’intégrer une batterie de 5 000 mAh associée à une charge rapide de 67 watts en filaire. Dans l’ensemble, l’appareil tient une bonne journée, et peut récupérer 51 % en 20 minutes.

Pour finir sur la partie photo, le 14T peut compter sur trois objectifs sélectionnés par le pro en la matière, Leica : 50 Mpx pour le capteur grand angle, 12 pour l’ultra-angle et 50 pour le téléobjectif. On obtient des photos en plein jour avec une très belle lisibilité et un piqué de très bonne qualité. À cela s’ajoutent des niveaux de zoom performants. Toutefois, de nuit, nous perdons en niveau de détail, mais cela reste correct pour le prix.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi 14T.

C’est autour de 500 euros que l’on trouve les meilleurs rapports qualité/prix, et si vous souhaitez ce que propose la concurrence : retrouvez dans notre guide les meilleurs modèles de smartphones à moins de 500 euros du moment.

