Amazon brade à -50 % ces true wireless JBL avec de la réduction de bruit active et une grosse autonomie

Les écouteurs sans-fil sont des accessoires à la mode, ils ont pratiquement remplacé tous les appareils filaires dans nos oreilles. Si vous êtes à la recherche d’une bonne config audio true-wireless, les JBL Tune Beam 2 passe de 99,99 euros à 51,08 euros chez Amazon.

Que ce soit pour travailler, pour faire du sport ou pour toutes les activités quotidiennes qui demande parfois d’être dans sa bulle. Les écouteurs seront toujours les meilleurs alliés, les true wireless par rapport à d’autres casques se démarquent par leur taille, leur facilité de transport, mais aussi un confort remarquable sans vous décoiffer comme les casques plein format. En quête de sans fil performant sans pulvériser le budget ? Les JBL Tune Beam 2 présentes des caractéristiques intéressantes pour un prix coupé en deux chez Amazon.

Les bons points des JBL Tune Beam 2

Réduction de bruit adaptative

6 micros pour des appels parfaits

Au moins 48 heures d’autonomie

Au lieu de 99,99 euros sur le site du constructeur, les JBL Tune Beam 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à 51,08 euros chez Amazon.

Qualité sonore et réduction bruit

La firme américaine JBL est un OG du milieu de l’audio, la société fondée en 1946 a toujours su s’adapter au marché. L’enseigne qui fait maintenant partie du Groupe Harman depuis le rachat de Samsung en 2016 continue à proposer des produits audio de qualité. Des périphériques audio que la rédaction se plait à tester, entre true wireless, et enceintes connectées, nous sommes toujours impressionnés par le rapport qualité/prix.

Les Tune Beam 2 sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 10 mm qui délivrent le son Pure Bass, technologie maison, offrant des basses profondes et puissantes. La réduction de bruit active et adaptative promet de minimiser les bruits ambiants et toutes les petites nuisances sonores pour une immersion totale.

La technologie Smart Ambient vous permet de rester conscient de l’environnement lorsque cela est nécessaire, avec l’aide des six micros, et de l’IA les écouteurs peuvent détecter des conversations vous permettant d’écouter et répondre tout en gardant les sans-fils sur les oreilles.

Un design classique, mais une autonomie confortable !

Les JBL Tune Beam 2 présentent un design intra-auriculaire avec des embouts en silicone, offrant une isolation passive et efficace, avec un maintien qui se veut sécurisé. Une finition noire et élégante avec une construction légère garantissent un port confortable même après plusieurs heures d’écoute prolongés. Grâce à leur certification IP54, les JBL Tune Beam 2 sont protégés contre la poussière et les éclaboussures, les rendant parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur et aux activités sportives.

Les écouteurs de JBL offrent jusqu’à 12 heures d’écoute sur une seule charge, ajouter à cela les 36 heures supplémentaires fournies par le boitier de charge et vous avez un dispositif audio totalisant 48 heures d’autonomie.

L’application JBL Headphones permet une connexion simple et facile, et permet de personnaliser les commandes tactiles des sans-fils afin de pouvoir gérer vos playlists sans avoir à sortir le smartphone. Les Tunes Beam 2 est un bon choix pour les amateurs de musiques à la recherche de true-wireless performant et polyvalent à un prix attractifs.

